Saulo Hernández, entrenador del CB Zamora Enamora: "No nos planteamos nada más que salir a ganar"

Saulo Hernández lo tiene claro, "los nueve puntos son anecdóticos, y por ello "no hay otra intención que salir a ganar" este sábado por parte de un CB Zamora Enamora que afronta muy concienciado el duelo decisivo en la Gran Final de campeones de LEB Plata frente a Odilo FC Cartagena.

"Sé que, con toda la buena intención y la ilusión que dan esas ganas de conseguir el ascenso, he oído muchas cosas esta semana que no oiríamos si estuviéramos en el descanso de un partido normal", explicaba el técnico sobre la euforia que se vive en Zamora, añadiendo: "No me imagino que, durante la liga, entre parte y parte bajaran aficionados y prensa a felicitarnos por lo bien que lo estamos haciendo y decirnos "vais a ganar" por ir cinco puntos arriba antes de las segunda mitad... Y, esta final, es un partido de 80 minutos ante un gran equipo como Cartagena que está en el descanso. Los nueve puntos son anecdóticos".

Hernández afirmó "entender bien" la ilusión por ascender y que la gente ve la LEB Oro muy cerca tras la victoria del pasado sábado, pero afirmó que su labor es "señalar que Cartagena demostró, tanto en Copa como en la ida, ser un equipo capaz de remontar". "De hecho, en su casa cuando parecía estar grogui nos metió un parcial de 9-0", argumentó el zamorano, subrayando: "La diferencia es una anécdota. Está claro que prefiere tener esos nueve a favor que en contra, faltaría más, pero no nos planteamos otra cosa que salir a ganar el partido porque creo que no nos vale otra cosa. Ya si en la recta final tenemos que mirar a esa diferencia, se mirará".

Sobre que tipo de partido espera y los cambios que puedan darse respecto a la ida, Saulo argumentó que tanto Juste como él son "entrenadores que no solemos cambiar de filosofía", pudiendo "poner matices", pero siendo fieles "a la identidad del juego" que han mostrado durante la temporada. Principalmente, porque "no se puede cambiar la forma de atacar o defender de un día para otro".

"Estoy seguro de que modificarán detalles, no puede ser de otra forma. Nosotros también", apuntó Saulo, señalando que espera "a un Cartagena que intentará llevar el partido a un plano más físico" y la necesidad de "establecer el nivel en ese aspecto, demostrando querer más que ellos la victoria", por parte del CB Zamora Enamora.

Por lo que respecta a la línea de trabajo y mejoras que espera de los suyos respecto a la ida, Saulo apuntó a que "ofensivamente no se tuvo un buen día en Cartagena" y espera corregir las pérdidas de balón y gozar de "un ataque más coral que haga al equipo más peligroso". "Perdimos más balones de los que acostumbramos y dependimos en demasía de Kevin", indicó, señalando también que se debe "evitar momentos como el final del partido de ida" y entrar en el ritmo de un rival "capaz de hacer grandes parciales en poco tiempo".

Por último, Saulo Hernández afirmó que si la final se pierde "no será por exceso de confianza", si bien en el vestuario "se cree en la victoria, como se creía antes de jugar en Cartagena". "Creemos en el trabajo hecho esta temporada, que nos ha preparado para este reto", apuntó pidiendo a la afición: "que acuda dispuesta a ser el sexto jugador y nos empujen en todo momento".