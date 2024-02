El Zamora CF alcanzó una victoria in estremis (2-1) ante el Compostela que tan sólo se preocupó de defender el solitario gol conseguido en la primera mitad olvidándose del ataque, lo que pagó muy caro encajando el tanto de la derrota en el minuto 90, un tanto que le permite mantenerse en el tercer puesto de la clasificación.

El Compostela saltó al césped del Ruta de la Plata con un planteamiento claramente conservador, encerrándose en su campo, frente a un Zamora que no encontraba las vías de entrada en el área contraria.

Pero pronto pareció relajarse un tanto el equipo compostelano y permitió que los de David Movilla comenzasen a crear peligro, primero con un libre directo que lanzó Carlos Ramos y el balón se paseó por el área sin encontrar a ningún rematador; y poco después, era el colombiano Luis Rivas el que le cogía la espalda a la defensa compostelana pero su disparon fue desviado en una gran intervención de Pato Guillén.

A la media hora de juego, el Compostela pareció apropiarse del balón y comenzó a tocar pero se encontró con el muro de la defensa zamorana, sólida desde el centro del campo.

Luis Rivas parecía ser el único jugador sobre el campo con ideas de ataque y protagonizó en torno al minuto 35 una internada por la izquierda que culminó con un disparo casi sin ángulo que salió fuera.

El Compostela se mantenía pese a todo tranquilo atrás esperando su oportunidad, una oportunidad que llegó en torno al minuto 40 en un balón en profundidad que sorprendió a la defensa zamorana y permitió a Parapar escaparse en solitario y batir por bajo a Fermín Sobrón para marcar el 0-1.

El Zamora reinició el juego tras el descanso volcado en el área contraria y en una sucesión de jugadas a balón parado Bolo estuvo a punto de marcar en un remate de cabeza marca de la casa que salió rozando el larguero.

Fue un primer aviso, pero el partido continuó en una tónica de juego brusco y constante juego duro de los visitantes. El Zamora recurría constantemente a las jugadas a balón parado y en una de ellas, Castañeda recogió un rechace en el centro del área y ejecutó un potente disparo para poner el empate en el marcador cuando corría ya el minuto 62 de partido.

Ambos entrenadores decidieron entonces mover el banquillo y si Movilla daba entrada a Dani Hernández y Aguirre para reforzar el juego por las bandas, en el Compostela entraban Jaime Santos, David Grande y De Vicente.

El Zamora había despertado y canalizaba su ataque por la banda izquierda con Julen Castañeda que le puso un balón de oro al que no llegó por muy poco Baldrich.

El Compostela también tuvo que esperar a un falta lateral que remató de cabeza al recién llegado David Grande aunque el portero zamorano atrapó el balón sin grandes apuros.

David Movilla pedía a sus jugadores concentración para no cometer ningún error en los minutos finales en el que todo el estadio daba ya por hecho el empate, cuando Cañi recibió dentro del área desmarcado y colocaba el balón lejos del alcance de Pato Guillén que no pudo hacer nada para evitar el 2-1 que mantiene al Zamora en el tercer puesto mientras el Compos ve frenadas sus opciones de jugar el play off.