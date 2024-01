Zamora Enamora pasea la Copa

El Zamora Enamora sacó ayer a pasar y a presumir de la Copa LEB Plata que consiguió el pasado sábado en el Ángel Nieto, y lo hizo realizando el recorrido institucional entre la Diputación y el Ayuntamiento de Zamora, donde fue recibido por las autoridades. La jornada sirvió para reconocer el buen trabajo que realiza el CB Zamora desde su fundación hace 46 años y que ha llegado a su cúlmen con este primer título nacional en la historia del Club.

Gerardo Hernández de Luz, presidente y fundador del CB Zamora, se mostró satisfecho en la recepción en la Diputación porque "después de un tiempo, parece que la afición regresa al Pabellón Ángel Nieto, para vivir de forma apasionada el partido, como el pasado sábado. Quisiera dar gracias a vosotros, los medios de comunicación, por poner en valor lo que hacemos; al esfuerzo y el trabajo del equipo. Aparentemente un equipo se forma con unos jugadores que se eligen y que reciben una retribución por jugar. Pero cuando hay un componente de ilusión que sobrepasa al peso de la competición, eso va unido a un gran trabajo. Y ese trabajo es propiciado por Saulo Hernández, que entiende ese trabajo como el que se realizaría en superiores categorías y más de un jugador viene a Zamora porque conoce la trayectoria de compañeros que han estado aquí y lo valoran mucho. Ese es el premio más grande que se le puede dar a un club".

Gerardo Hernández destacó asimismo el apoyo de los aficionados "que ahora mismo resurge y era la pata del banco que faltaba. Tenemos un apoyo institucional y de empresas fuerte, y tenemos que llenar el Pabellón para poder jugar en categorías superiores". Hernández de Luz recordó sus primeros contactos con la Diputación tras la fundación del club "y siempre ha tenido un apoyo grande, no solo al baloncesto, para difundir el nombre de Zamora cuando viajamos para jugar por toda España".

Ya por la tarde en el salón de plenos del Ayuntamiento, Hernández de Luz tuvo unas palabras especiales para los jugadores del equipo: "Me da mucha pena que un equipo como este no pueda durar cinco años porque la identidad con el público es fundamental, pero os digo una cosa: no tengáis prisa, el proyecto de vuestra vida pasa por una formación, y la formación requiere trabajo, esfuerzo y muchos partidos de responsabilidad, pero esa responsabilidad hay que adquirirla. Teneis que ser capaces de encontrar buenos equipos para, sin prisa, llegar a ser grandes jugadores". Hernández de Luz aconsejó a la plantilla "ponerse el mono de trabajo todos los días, hay que ir con humildad a los partidos, teneis que mantener la solidaridad que teneis; no importa dar una asistencia a un compañero que está mejor que tú, no importa una ayuda defensiva o partirte los cuernos defendiendo aunque no recibas un balón... porque todo eso nos da donde estamos.Y pasará lo que tenga que pasar, y con ese esfuerzo y ese trabajo, yo soy positivo".

El presidente de la Diputación, recordó que la institución provincial es el esponsor principal del CB Zamora, "lo hacemos, como con otros clubes, con muchísima satisfacción y viendo además que lo resultados están encima de la mesa y que se promociona el deporte también con sus categorías inferiores, al tiempo que se realiza una gran promoción de la provincia". Faúndez recordó que la Copa LEB Plata es el primer título nacional que consigue el club en sus 46 años de existencia de la mano de Gerardo Hernández de Luz a lo largo de más de 1.200 partidos: "Quiero felicitar a los componentes de la plantilla por el trabajo que están haciendo en su promoción personal pero también como equipo. Y estoy convencido de que este título será un revulsivo para esos diez partidos que queda de Liga, antes de afrontar el play off y ascender de categoría, algo que pienso que debe de hacer el equipo, no como una imposición sino como una petición propia".

El presidente de la Diputación Provincial finalizó destacando que "este trabajo serio que hacéis día a día, al final tiene su fruto".

El entrenador del Zamora Enamora, Saulo Hernández, recordó que "no soy un entrenador normal porque soy zamorano y la sensación de felicidad que tuve al acabar el partido por ver a tanta gente querida de mi tierra celebrando con orgullo que, al menos por un día, éramos los mejores en algo, todavía me acompaña y buena parte de la culpa la tiene la Diputación que, con su apoyo, ha permitido que este equipo compita esta categoría y alcance el título de Copa". Hernández Bris quiso también destacar "la actitud y el compromiso que tienen este año mis jugadores por encima de la normalidad en un grupo deportivo. Eso es lo que nos ha permitido conseguir todo esto y ahora deseamos que esa ilusión y esas ganas no nos abandonen en este último tramo de temporada en el que palpamos la ilusión de conseguir el ascenso y ojalá dentro de poco podamos regresar a la Diputación para celebrarlo".

El concejal de Deportes, Manuel Alexander Alonso aeguró que "fue uno de los partidos más emocionantes que he vivido desde que soy concejal y estoy convencido que enganchará a muchos ciudadanos al baloncesto todos los fines de semana". Alonso añadió que "la trayectoria del Club es de todos conocida y se ve reflejada en que cada vez se ve más respaldo en la sociedad zamorana. La temporada es muy buena y muy digna y ya solo nos queda que luchéis por el ascenso y estoy seguro de que lo conseguiréis". Además el concejal de Deportes dio las gracias al CB Zamora porque "siempre que se ha necesitado colaboración para organizar las actividades en el Ángel Nieto, siempre han sido los primeros en ofrecer su mano para ayudar al Ayuntamiento y a la ciudad para que se puedan celebrar eventos u otras competiciones".