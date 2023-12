2023 va llegando a su fin y en el Balonmano Zamora necesitan concluirlo con buenas sensaciones. Para ello, toca ganar, y el primer envite de los tres que quedan será este mismo miércoles, 6 de diciembre, a las 20.00 horas en el Ángel Nieto. Tras la derrota del fin de semana frente a Aranda (32-22) a los Guerreros de Viriato les toca recomponerse para saltar a la pista ante su afición con toda la energía en busca de una necesaria victoria, tanto por la clasificación como por la parte anímica. Anderson Silva aseguró que, pese a la realidad que atraviesan en la tabla, la plantilla está bien y "con muchísimas ganas de ganar". "Vemos estos tres partidos como tres finales y es muy importante sacar los puntos de cara al año que viene".

Respecto al rival, al que se enfrentaron en pretemporada, comentó "es un equipo bastante duro. De los tres partidos que nos quedan este año, este es el más duro porque es una plantilla que lleva muchos años jugando junta, pero si hacemos todo lo que el entrenador nos pide, tenemos posibilidades de sacarlo adelante", concluyó el jugador.

Por su parte, el entrenador, Diego Soto, ha tenido tiempo de analizar lo sucedido en Aranda y dejó claro que "competimos bien 20 minutos, con 11-8, pero a partir de ahí encadenamos un par de acciones malas en ataque y errores en defensa y, en lugar de amarrarnos al partido, se nos fue a un 17-10 al descanso que ya es muy difícil competir una segunda parte así". Centrados en el choque de este miércoles, en casa, donde contarán con el plus de su afición a favor, el leonés recordó que reciben a un oponente que "se conoce y sabe a lo que quiere jugar, mientras que nosotros estamos en catarsis permanente. Va a haber lucha entre la catarsis y su modelo de juego consolidado, pero nosotros tenemos que hacer valer que jugamos en casa, que el equipo está entrenando muy bien y con gran actitud. A partir de ahí crecer en el partido y que esa lucha caiga de nuestro lado". Dejando claro que para él "no es una final", Soto contará con la ya sabida baja de Andrés Pérez y la de Cadelo, que no llegará al choque.

Por último, insistió en que no quiere marcarse un reto fijo para este último tramo del año, sino que prefiere ir viendo lo que sucede en cada jornada. Tras este choque, el BM Zamora irá a Ibiza y el siguiente fin de semana recibirá a Mallorca: diez días y tres rivales clave en su lucha por la permanencia.