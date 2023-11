Al término del encuentro, que supuso una nueva victoria de un CB Zamora Enamora imparable y que basó buena parte de su victoria (95-70) en un inmaculado inicio de partido, Saulo Hernández no dudaba en alabar el trabajo de su plantilla. "Como entrenador me sentía gratamente sorprendido durante el primer cuarto porque no entrenamos desde que vinimos de Melilla", y añadió que "aunque ahora lo que se nos viene a la memoria son las canastas espectaculares de Buckingham y Powell, la victoria la compartiría con la afición, que ha llenado el Ángel Nieto, y el staff que tengo detrás que están haciendo un trabajo espectacular".

El equipo inicia la semana con el "mejor escenario", con pleno de victorias. A este respecto, Saulo Hernández quiso incidir en que "en el baloncesto español, entre ACB, LEB Oro y Plata, no sé si hay dos o tres equipos invictos, y somos uno de ellos, con lo que algo de mérito tienen que tener los jugadores y algo complicado tiene que ser el mentalmente acudir a cada partido, jugar contra equipos que quieren ganar al líder y solventarlos. Los jugadores están mostrando un compromiso y una humildad en el esfuerzo que es complicado de encontrar, y ahí hay un hombre que nos guía a los demás que es Kevin Buckingham", que es, a su juicio, el mejor jugador de la competición y "hay que verle en el minuto 35, desfondado y tirándose a por los balones". No escatimó en elogios Saulo Hernández tampoco hacia el resto de componentes del vestuario, que consiguieron que uno de los mejores bases de la categoría, Maiza, se quedara sin anotar. "Ese compromiso de todos es lo que nos hace ganar". El técnico también insistió en la realidad que viven, y recordó que llevan "llamando a la puerta de LEB Oro" varios años y "sería precioso vivirlo en una ciudad como Zamora". No obstante, aclaró el zamorano, "somos sabedores de que lo que lo que nos ha traído hasta aquí y lo que nos puede llevar donde queremos, es no mirar más allá. Nosotros pensamos en cómo vamos a entrenar mañana, cómo vamos a preparar Huelva y siendo conscientes de que este año estamos siendo competitivos desde el inicio, pero también que tenemos que fichar", concluyó.