Dentro de la iniciativa "13 partidos, 13 causas" que han puesto en marcha esta temporada 23-24, el CB Zamora Enamora vuelve a mostrar su apoyo a una asociación zamorana. En esta ocasión, y de cara al encuentro de este domingo frente a Juaristi (18.30 horas), el equipo de baloncesto se une a Azavi (Asociación Zamorana contra la Violencia) para mostrar su repulsa a cualquier tipo de agresión, ya sea física como psicológica.

El objetivo, por tanto, será teñir de morado el Ángel Nieto y se regalarán guantes de ese color para mostrar la mayor repulsa posible a una lacra que se ceba contra las mujeres pero que también afecta a otros colectivos como comentaron desde Azavi. Mila Ruedo explicó que su principal reto es la atención psicológica a las víctimas, pero también llevan a cabo programas en los institutos para luchar contra el ciberacoso y las relaciones tóxicas.

Con esta nueva “causa” en el CB Zamora quieren dar visibilizan a un problema real al que deben dar freno, aunque admitieron que queda mucho por recorrer en esta materia.

Centrados en el partido

Sin pensar en el cansancio y solo centrados en el próximo choque. Así se encuentra la plantilla del CB Zamora, actual líder del Grupo Oeste, y así lo transmitió uno de sus integrantes, Jonas Paukštė.

El pivot aseguró que no se para a pensar en el gran desgaste de estos últimos días (jugaron el sábado y el miércoles) y lo único que tiene en mente es "jugar cada minuto al máximo". "No me impora quien esté enfrente. Estamos centrados en nosotros, en cómo atacamos y defendemos", aseguró el jugador quien, no obstante, sabe que esta racha no dudará para siempre. "Solo estamos focalizados en seguir trabajando como lo estamos haciendo", añadió.

A título personal, además, sí indicó que "el cuerpo técnico me guía y estoy contento" pero cree que todavía tiene margen de mejora.