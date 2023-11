La pasada jornada dejó alegrías y tristezas en la cantera del CB Zamora que, más allá de los resultados, da pasos en su progresión.

Primera Nacional

Derrota abultada del Primera nacional masculino en su visita a Valladolid. Tras un buen inicio, donde los zamoranos pudieron sostener el empate hasta mediado el primer cuarto, el equipo local impuso su superioridad física y su talento para encontrar opciones rápidas de anotación. A pesar de ver que la diferencia no paraba de crecer, los zamoranos no bajaron los brazos y compitieron cada situación, conscientes de que la mejora pasa por la suma de experiencias. Al final del partido, se dio la derrota por 119 a 37. Aun así el equipo ya está centrado en preparar el partido del domingo contra el CD Base.

Júnior

Llega la primera derrota para el equipo júnior Innova Chef CB Zamora en un difícil viaje a tierras palentinas. Los junior no tuvieron el día en el tiro exterior, que, junto con una defensa permisiva en muchos tramos del partido, dio alas a un rival peleón y más metido en el partido, que, con una defensa zonal cortocircuitó el ataque zamorano (70-61). El jugadores del CB Zamora seguirán trabajando para mejorar aspectos colectivos del juego.

Cadetes

El cadete masculino Phone Repair CB Zamora recibió en el Manuel Camba al SPB Segura y Mayor, equipo al que se enfrentó en un encuentro en el que los de Zamora consiguieron competir la mayoría del tiempo. Durante los 30 primeros minutos, el partido no se decantó hacia ningún lado, pues ambos equipos llevaron una anotación igualada con puntos a favor y en contra. Los primeros compases del partido se jugaron a un ritmo alto de anotación, llegando a 20 y 40 puntos al finalizar los periodos 1 y 2 respectivamente. El equipo local, partiendo siempre de una dificultad de diferencia física, mostró una cara positiva aun con esas adversidades, empujando hasta que las energías llegaron a su fin. En el último minuto del tercer periodo hubo un parcial del equipo visitante, que condicionó el inicio del último. En el último periodo los zamoranos se vieron superados por físico, fuerza y acierto. El encuentro finalizó con una diferencia en el marcador muy abultada para el partido que se vivió (63-90). No obstante, el equipo zamorano tuvo un gran escenario y esfuerzo en una competición que, ya se sabía, es muy dura.

Los chicos del equipo cadete Equus Duri CB Zamora jugaron en Palencia contra el equipo Filipenses. Desde un primer momento los palentinos consiguieron una ventaja sustancial, que terminó por imposibilitar la remontada zamorana. A pesar de ello, en la segunda mitad, los azulones salieron más enfocados, pero todavía así fue imposible ganar un parcial para estos últimos, los cuales pelearon contra la diferencia física y las faltas acumuladas, dando lugar a un marcador de 110-35 a favor del conjunto local.

Infantil

El infantil La Valenciana Shock CB Zamora disputó su jornada en Palencia, ante Filipenses, en un partido que estuvo ajustado durante todo el encuentro, en el que se pudo ver la mejora que, día a día, el equipo va obteniendo en los entrenamientos. El equipo palentino tomó ventaja en el marcador, debido a su mayor experiencia y capacidad de juego. A pesar de eso, el mal estado de pabellón impidió que se continuara jugando el partido en la parte final del último cuarto, por lo que se dejó correr el tiempo y el partido finalizó con un 62-46 s favor de Filipenses.

Por otro lado, el choque ante CD Carbajosa dejó en evidencia el mal balance defensivo del infantil masculino Alser Dental CB Zamora, y castigó el mal funcionamiento de las ayudas defensivas de los zamoranos. En el tercer cuarto los salmantinos consiguieron ventajas que llegaron a ser de hasta 13 puntos a falta de 3 minutos para el final de este periodo, pero tras un tiempo muerto de los locales y resaltar los errores que se habían cometido durante el partido, subieron la intensidad defensiva y al final del tercer periodo se rebajó la diferencia a 2 puntos. El último cuarto fue muy igualado con varios empates en el marcador, y con mucha tensión en cada ataque, decidieron los tiros libres lanzados por ambos equipos, cayendo la balanza del lado del Alser Dental CB Zamora, que consiguió así su primera victoria.

Por su parte, el infantil femenino Librería Semuret CB Zamora llevó a cabo una increíble hazaña en su encuentro ante el CYD Leonesa - Col. Leonés A, equipo al que se enfrentaron el pasado domingo en el Manuel Camba. Las infantiles del CB Zamora saltaron a pista con ganas de competir, y así lo hicieron, logrando mantenerse cerca de las rivales en un encuentro con una alta exigencia física, debido al gran número de robos y contraataques que se dieron. A pesar de esta aparente igualdad, las leonesas lograron, al principio del segundo cuarto, una ventaja de 15 puntos, que las zamoranas pudieron remontar justo antes del descanso, gracias a un parcial de 16-0 para el equipo blanquiazul. Esta pequeña remontada le dio mecha a las de Librería Semuret, que a pesar de caer de nuevo por debajo del equipo leonés en el marcador en el tercer periodo, no bajaron los brazos, pudiendo remontar en el último periodo. Al pitido final el electrónico apuntaba un resultado de 67-60 para las zamoranas, resultado que brinda una gran alegría a un equipo que, a pesar de sus difíciles inicios, no ha dejado de trabajar en ningún momento.

Por último, las niñas del CB Zamora Azul se enfrentaron el pasado sábado al Perfumerías Avenida en el pabellón de la Diputación Provincial. A pesar de la diferencia física y de experiencia del equipo salmantino, gracias a la cual se hicieron con el encuentro las chicas de Perfumerías Avenida, las de Zamora no bajaron los brazos en ningún momento. Por ello, las ganas de jugar al baloncesto de las blanquiazules no se vieron afectadas, en ningún momento, por el abultado marcador en contra, por lo que las niñas del CB Zamora Azul pudieron disfrutar y aprender mucho gracias a este encuentro.