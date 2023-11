Las pistas de Pádel Indoor Benavente acogieron durante el pasado fin de semana la tercera prueba del ya consolidado Circuito Provincial de Zamora, el tan esperado Open de España Ciudad de Benavente.

Desde el viernes, los asistentes a las instalaciones fueron testigos de emocionantes encuentros, con la participación de 29 parejas masculinas distribuidas en dos categorías, junto a 8 parejas femeninas. Participantes que ofrecioern un notable espectáculo desde su estreno hasta la jornada del domingo, en la que se disputaron las semifinales para mantener en vilo a los espectadores.

En la primera categoría masculina, las semifinales celebradas en la jornada del domingo vieron a la pareja de la serie número dos, Caballero/Garrido, enfrentarse a los capitalinos Segurado/Vila en un apasionante encuentro que se decidió en el set definitivo por 6-2/4-6/6-3, lograron dar la sorpresa y avanzar a la final. Mientras que, en la otra semifinal, la pareja formada por Víctor Recuero y César Andrés se deshicieron de Casado y Josete Hidalgo en un emocionante partido por 6-3/7-6.

Ya en la gran final, Recuero/Andrés, los grandes favoritos, no tuvieron problemas para hacerse con el título, derrotando, a pesar de su esfuerzo a Segurado/Vila por un claro 6-2/6-1.

Moríñigo y Molinilla, campeonas en Benavente

En la competición femenina, la pareja favorita, Teresa Moriñigo y Natalia Molinilla, llegaron a la final con gran facilidad, enfrentándose a Vega Toribio y la local Thais Bolaños que no habían cedido ni un set en su camino. A pesar de que Molinilla/Moriñigo parecían encaminarse hacia una victoria sencilla tras asegurar el primer set con un contundente 6-0, Bolaños/Toribio no se dieron por vencidas, forzando el tercer set con un marcador a su favor de 4-6. El tercero dio comienzo con la misma dinámica y una voluntariosas Toribio/Bolaños lograron abrir una importante brecha poniendo el 2-4 en el marcador con empeño y buen juego, pero la reacción de las grandes favoritas no se hizo esperar y lograron dar la vuelta al marcador con un pádel que rozó la perfección cerrando el partido con un 6-4 en el definitivo 3er set.

Este es el listado de campeones: