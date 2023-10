Recoletas defiende con autoridad el liderato

El Recoletas Zamarat defendió con autoridad su liderato y se deshizo (64-51) del Paterna en un partido sin brillantez en el que las zamoranas fueron a lo práctico para sumar su tercera victoria consecutiva que le asegura el primer puesto.

Resulta evidente por lo visto en el partido de ayer que a este Recoletas le falta mucho todavía para convertirse en el equipo que Vasconcelos quiere y quedó patente durante la primera parte en la que la defensa funcionó más bien mal aunque la diferencia de calidad entre ambas plantillas hizo que las naranjas nunca pasasen apuros y mantuviesen ventajas cercanas a los diez puntos siempre.

Paterna es un equipo llamado a no pasar apuros en esta categoría pero será difícil que pueda llegar a la fase final en la que eliminó al Zamarat en la pasada campaña, y más si no puede disponer de las dos jugadoras que “presta” habitualmente al Valencia CB y que ayer no viajaron tampoco a Zamora. Frente a este discreto rival, el Recoletas se planteó un partido de constantes rotaciones para que cada jugadora vaya mostrando el juego de que es capaz. Porque hay jugadoras que no parecen haber aterrizado todavía en el equipo como puede ser el caso de Didi Kane, Marina Ewodo o Alejandra Sánchez.

Pese a todo, el Zamarat ya desde el comienzo impuso su ley con un 11-4 en los primeros cinco minutos, una diferencias que se mantuvieron pese a que Ricardo Vasconcelos inició entonces la ronda de rotaciones y el primer cuarto se cerró con un cómodo 20-12.

Paterna no estaba nada acertado en el tiro aunque ponía bastantes problemas al Recoletas en defensa. Afortunadamente funcionaba el lanzamiento exterior zamorano y pronto la ventaja llegó a los 11 puntos, los que señalaba el marcador al descanso tras un triple de Alejandra Sánchez (33-22). En el equipo visitante, todas las jugadoras habían anotado ya, un dato que tal vez demostraba que el Zamarat no estaba defendiendo demasiado bien.

Afortunadamente mejoraron las zamoranas tras el descanso en el trabajo defensivo, aunque quedaba evidente que no todas las jugadores interiores se aplican en esta faceta. Aún asi las ventajas siguieron creciendo y con 41-29 el conjunto valenciano tuvo que pedir un tiempo muerto.

El partido parecía no tener historia pero sí estaba sirviendo para descubrir a una Didi Kane que muestra muy buenas maneras, aunque más como alero que como pívot. Pese a su altura, se mostraba como una jugadora con gran capacidad en el salto para ir a por el rebote y con una enorme habilidad para penetrar en la zona y anotar, pese a que en defensa debe mejorar bastante.

El último cuarto comenzó con un Zamarat decidido a dar espectáculo con la tranquilidad de los 14 puntos de ventaja. Paterna acusaba ya el desgaste físico y el Recoletas parecía haber encontrado un juego mucho más rápido y con el rebote mucho más controlado. Pero Paterna no había arrojado la toalla pese a que ya solo quedaban cinco minutos de juego. Ricardo Vasconcelos pidió tiempo muerto con 54-43 para romper un parcial de 0-5 de las valencianas.

El partido recobró una emoción que no había tenido hasta entonces, y los nervios se apoderaron de ambos bandos que comenzaron a fallar canastas cantadas. Y en la maraña de nervios surgió Margueritte Effa para poner el 56-45 con el que se entró en los últimos tres minutos. Y Sara Castro puso la puntilla con un triple que suponía agarrar la victoria. Al final un 64-5, y a pensar en el siguiente.