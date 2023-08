David Movilla, aunque pueda parecer lo contrario, aseguró tras el encuentro de ayer que "hemos sacado muchas conclusiones. Yo creo que hemos obtenido mucha información aunque si es cierto que relativizamos lo que es el resultado por la carga de trabajo, el contexto de la falta de adaptación entre los jugadores de un equipo nuevo y por supuesto, el contexto del rival".

Movilla no quiso buscar justificaciones a la goleada porque "no no nos gusta perder y menos con este resultado nunca. Y, más que resultado, este partido nos da mucha información de dónde estamos y hacia dónde queremos ir". En cuanto a la debilidad defensiva, el entrenador puntualizó que "ahora mismo no me preocupa, aunque me ocupa, me ocupa mucho porque realmente hemos consentido mucho. Hemos sido un equipo tremendamente frágil sobre todo en esas pérdidas y en esas transiciones que ellos han hecho muy bien. Sé dónde estamos, sé lo que ha trabajado el equipo hasta ahora que es prácticamente nada a nivel táctico. Sí a nivel condicional. Estamos con dobles y triples sesiones; hoy mismo a la mañana hemos tenido una sesiones y a la gente las piernas no le van. El rendimiento individual de varios jugadores no está acorde a su capacidad por toda esa carga que vienen desarrollando. Y en cuanto al rendimiento colectivo, pues porque todavía no estamos ajustados. Hemos hecho muchas pruebas y lo que trato es de sacar información y desde aquí saber el punto de partida para crecer. El objetivo es el 3 de septiembre en Cayón", explicó el técnico vasco.