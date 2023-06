Alex Ares, jugador del Zamora CF esta pasada temporada, ha sido operado con éxito este lunes de la lesión que sufría desde el primer partido de play-off enla rodilla izquierda.

La intervención, según explican desde el club en un breve comunicado, ha sido realizada por los doctores Mejía y Chávez en el hospital Modelo de A Coruña. "Todo ha salido según lo previsto. Se le ha reconstruido el ligamento cruzado anterior y le han suturado el menisco interno".

"Desde ya comienza su recuperación y esperamos que esté de vuelta lo más rápido posible", comentaron desde el Zamora, todavía sin saber si Ares está o no en la lista de renovados para el curso próximo.

Por otra parte, el zamorano Jorge Hernández anunció ayer a través de un comunicado en sus redes sociales que no continuará en el Langreo, club asturiano de Segunda RFEF en el que ha militado en las cuatro últimas temporadas.

El delantero de Sanzoles no ha desvelado el equipo en el que jugará la próxima temporada aunque explicó que "hace cuatro años llegué al Langreo y me hicísteis sentir como en casa. Gracias a todas y cada una de las personas que estáis dentro del club trabajando cada día. Gracias a todos los entrenadores y sus respectivos cuerpos técnicos por darme la oportunidad cada temporada y a los que no, también porque me hicísteis más fuerte".