"Los castigos en estas situaciones deberían ser más severos"

Anderson Silva, al igual que Vinícius Júnior, es brasileño de tez oscura y practica deporte profesionalmente en España. Como el jugador del Real Madrid, el primera línea del Balonmano Zamora Enamora recorre diversas ciudades y escucha cánticos de los aficionados rivales pero él ha tenido más suerte que su compatriota pues, hasta ahora, nunca en su carrera ha vivido una "situación tan delicada" como el astro blanco. Eso sí, Silva se muestra rotundo en contra del racismo y apela a la educación como la principal vía para su erradicación en el mundo del deporte.

–España y el mundo entero habla hoy de lo ocurrido en Mestalla el pasado fin de semana y de los incidentes que esta temporada ha tenido que vivir Vinícius en LaLiga. ¿Alguna vez le ha ocurrido algo similar en alguna pista española?

–La situación que vive hoy Vinícius es muy delicada, todas las relacionadas con este tema lo son. Por fortuna y gracias a Dios, en mis años de carrera, a mí nunca me ha pasado nada similar.

–¿Hay más respeto en el balonmano que en el fútbol?

–No lo sé.

–Vinícius ha señalado que España es un país conocido por ser racista. Usted, por segunda temporada en su carrera, compite en el balonmano español. ¿Cree que España es un país racista? ¿Tuviste alguna mala experiencia en este u otro país?

–No creo que sea un país racista. Siempre me he sentido bien aquí. Yo nunca he pasado por esas duras experiencias, ni aquí ni en otro sitio pero, en el fútbol, en los últimos años están pasando cada vez más, lamentablemente.

–Ya en tu primera campaña aquí hace años y, ahora en tu vuelta, has hablado muy bien de la afición zamorana. ¿Te sientes querido aquí, como uno más?

–Sí, sin duda, me siento muy bien aquí. Todos son muy amables. Siempre quise volver a Zamora a jugar.

–El racismo es una lacra y un problema importante del deporte actual. ¿Qué crees que se debe hacer para combatirlo?

–Creo que los castigos por este tipo de casos deberían ser más severos. Esa es la única forma en que puedes cambiarlo. También es imprescindible un poco en educación porque todos somos humanos, sin importar el color de la piel.