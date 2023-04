La localidad vallisoletana de Castronuño celebraba este sabado su ya tradicional carrera popular del Mollete, con una aceptable participación, que estuvo alentado por numerosisimo público que no quiso perderse una emocionantesima carrera en la que consiguió la victoria en la distancia de 3 kilómetros el master zamorano José Manso por delante de Carlos Sanz y Elías Abril. Por su parte, Elena Calvete Prieto, del Vino de Toro Caja Rural, consiguió la victoria de la prueba de los 10 kilometros con una amplia ventaja sobre la segunda clasificada, además de lograr subir al podio también como 1ª Master C.

Juan San José entró en el cuarto lugar de la general, se alzaba con el primer puesto en la categoría Master D. José A. Rabadán también subió al podio como segundo Master C; Francisco J. Mendo lograba el tercer puesto Master D, y Juan Antonio Verdugo se impuso en la categoría Master G, en la carrera de los 10 km. En lo que se refiere a la prueba sobre 3 kilómetros el corredor del Vino de Toro Caja Rural Daniel Lorenzo entraba en la octava posición en la general, y fue el primero en la categoría Sub 18. Pablo Hernández Graña y Gabriela Herrero fueron elos ganadores en Sub 14 y Sergio Marbán García logró la victoria en la categoría Sub 12, con Álvaro Hernández Graña en la cuarta posición.