"Sabemos de la dificultad que tiene la tarea arbitral y no dudamos de la gran profesionalidad de los colegiados, pero creemos que los criterios deberían ajustarse y ser equitativos para todos los equipos", añade la nota de prensa.

El club rojiblanco añade además de forma rotunda que "no hablamos en base a suposiciones, si no a hechos", en esa supuesta persecución que dicen sufrir.

El club rojiblanco mantiene su acusación de que existe un criterio arbitral diseñado en su contra, añadiendo que la aplicación de ese criterio "no ha sido igual para ambos equipos" en varios partidos de esta temporada.

El Zamora CF expone los siguientes argumentos para defender su teoría y que reproducimos textualmente:

BERGANTIÑOS – ZAMORA (COPA FEDERACIÓN): Segunda amarilla que le sacan a Luismi Luengo y que supone la expulsión. Se trata de un balón dividido en que el jugador toca balón, pero el árbitro considera que es falta, sacando la segunda amarilla y por consiguiente la roja.

ZAMORA-SD COMPOSTELA (JORNADA 5):

Roja directa a Marc Caballé. Se podría considerar falta pero la roja directa es excesiva teniendo en cuenta cómo se produce la acción y como discurría el partido. De hecho se reclama posteriormente la tarjeta.

ZAMORA-GIMNÁSTICA DE TORRELAVEGA (JORNADA 14):

Última jugada del partido, en área de la Gimnástica. La jugada acaba con un tiro de Raúl Vallejo que saca el defensa rival, el balón le va a Francisco Panadero pero se pita fuera de juego. Al tocarla el jugador de la Gimnástica y evitar el gol, rompe el fuera de juego. No se debería haber pitado. Tras esa decisión, la Gimnástica saca rápido y marcan el gol. Si no se hubiera pitado ese fuera de juego, posiblemente el partido acaba en área de la Gimnástica y no en área del Zamora CF.

ZAMORA-REAL AVILÉS (JORNADA 16):

Diferencias de criterio con las tarjetas amarillas a lo largo del partido, que acaba con la expulsión de Pau Miguelez cuando previamente algún jugador del Real Avilés pudo ver la segunda tarjeta amarilla.

RAYO CANTABRIA-ZAMORA (JORNADA 20):

Se dan 4 minutos de añadido, pero no se respetan y el gol llega en el minuto 95.05.

SD COMPOSTELA-ZAMORA (JORNADA 22):

Diferencias de criterio con las tarjetas amarillas de nuevo. Doble amarilla a Theo Chendri por faltas por las que cuando vinieron del otro lado no sé saco tarjeta al equipo rival y expulsión por roja directa de Luismi Luego. Esta última la cual no era acertada, de hecho se recurrió la decisión y el Tribunal de Arbitraje Deportivo falló a favor del Zamora. Tras dicha expulsión y quedarnos con nueve jugadores, llega el empate del Compostela.

ZAMORA-REAL OVIEDO (JORNADA 26):

Dos penaltis no pitados a nuestro favor.

GUIJUELO-ZAMORA (JORNADA 27):

Diferencias de criterio en cuanto a los contactos. Se produce un penalti sobre Sancho por un agarrón de la camiseta en el área cuando se marcha de su defensor para encarar portería, pero no se pita. Se producen diferentes situaciones de contacto en las cuales el criterio con el Guijuelo y el Zamora CF es totalmente diferente siendo la más determinante la ultima acción en la que el atacante del Guijuelo arroya a nuestro último defensor Raúl Prada sacando la ventaja necesaria para hacer el gol que daría la victoria al equipo local.