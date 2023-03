María O'Mullony jugará la próxima temporada con el Caja Rural Aula Cultural de Valladolid. Así lo ha anunciado hoy el club pucelano de balonmano, entidad en la que la jugadora zamorana ha vuelto a recuperar la sonrisa y a mostrar su alto nivel de juego en el 40x20 siendo pieza indispensable del equipo que milita en la Liga Guerreras Iberdrola.

Tras su exitoso pero agridulce paso por el Súper Amara Bera Bera, la lateral zurda eligió volver al equipo en el que deslumbró en la élite nacional y su elección no pudo ser más acertada. Omu recuperó la confianza en su juego y eso se tradujo en números de forma inmediata. La zamorana ha sido una de las jugadoras más destacadas del equipo que dirige Miguel Ángel Peñas a lo largo de esta temporada y, por ello, el club no ha dudado en ofrecer la renovación a la canterana del Balonmano Zamora. Una propuesta que O'Mullony ha aceptado encantada, ya que como ella ha recordado desde hace meses, en Huerta del Rey se siente "como en casa".

“Estoy muy feliz en Valladolid. He vuelto a disfrutar muchísimo del balonmano otra vez y no todo el mundo lo puede decir. Aquí me siento en mi casa, con mi familia, no puedo pedir más de lo que he tenido. Además, creo que deportivamente, las cosas están saliendo bien, también a nivel personal. El grupo que tenemos es espectacular y si se mantiene podremos hacer cosas mucho mejores”, son las palabras de María Prieto O'Mullony, según recoge la web oficial del Aula Cultural de Valladolid, donde también el técnico Miguel Ángel Peñas expresa su satisfacción por poder retener una temporada más a "uno de los pilares fundamentales" de su proyecto.