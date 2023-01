El Benavente cayó en su visita al Salamanca UDS B por un 4-1 que no refleja con certeza lo que fue el partido, que mediado el segundo tiempo registraba la mínima diferencia favorable a los locales. En cualquier caso, la derrota confirma que los de Santi Redondo pasan por un pequeño bache de juego y resultados, tras sumar solo un punto en los dos partidos consecutivos que jugaron en casa y enlazarlo con esta contundente derrota en su visita a tierras helmánticas.

El partido se puso pronto cuesta arriba para los tomateros, que antes de cumplirse los veinte minutos de juego ya perdían por 2-0. El mexicano Leonardo materializó a los diez minutos la mejor entrada en el partido del filial salmantino batiendo a Jesús con un certero remate. La tempranera ventaja dio aplomo y confianza a los locales, que dominaron a placer en los siguientes minutos y no tardaron en ampliar la diferencia.

En el minuto 19 el colegiado decretó un penalti que Manu Motos se encargó de transformar en un 2-0 que amenazaba al Benavente con llegar al descanso ya sin opciones de luchar por llevarse algo del Municipal de Tori.

Sin embargo, los benaventanos se fueron paulatinamente rehaciendo de su mal arranque de partido y fueron otros en el tramo final del primer tiempo. Tras varias aproximaciones peligrosas, lograron su propósito de recortar distancias en el último minuto antes del descanso, cuando Ricardo culminó una buena jugada batiendo a Moha y estableciendo el 2-1 que lo dejaba todo abierto de par en par de cara a la segunda mitad.

En los primeros minutos de la reanudación ambos equipos se alternaron en el dominio y tan cerca estuvo de llegar el tercero de los goles como el empate de los visitantes. Los cambios que fue introduciendo Santi Redondo ya desde el primer tiempo, cuando con 2-0 se vio obligado a hacer la primera sustitución, surgieron efecto y el Benavente se agarró a un partido que entró en la última media hora con todo por decidir.

Pero dos malos minutos del conjunto visitante acabaron con sus ilusiones de Puntuar en Villares de la Reina. En el minuto 66 el local Manu Motos volvió a dejar muestras de su olfato goleador con el segundo tanto de su cuenta particular, un 3-1 que permitió al filial salmantino recuperar el colchón de seguridad de los dos goles. Dos minutos después, otra llegada de los locales en pleno desconcierto de la zaga tomatera la culminó el otro mexicano de los charros, Max Barajas, para sellar el 4-1 que convirtió en un trámite los últimos veinte minutos del duelo. No perdió la compostura el Benavente, que no renunció a reducir una diferencia demasiado abultada que no le hacía justicia, pero con el trabajo hecho en ataque el Salamanca B se dedicó a mantener el partido bajo control y no hizo concesiones a los benaventanos.