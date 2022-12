La provincia de Zamora celebrará esta semana diversas competiciones en las que los zamoranos podrán despedir el año haciendo deporte. Además de la histórica San Silvestre de la capital, ayer mismo se disputó en Benavente la XVI Carrera Popular Navideña en la que alcanzaron las victorias absolutas Guillermo Martín y Teresa Herráez, ambos del club organizador Benavente At. Otra parte de los corredores populares de la provincia optaron, como todos los años, por la San Silvestre de Salamanca donde el zamorano Diego Bravo acarició la victoria absoluta y terminó tercero a sólo ocho segundos del ganador, Pablo Sánchez. En féminas, Lara de Castro alcanzó un buen décimo cuarto puesto y Silvia Fuentes, el 37º. El Vino de Toro Caja Rural consiguió tres primeros puestos en categorías inferiores: Paula Martínez en Sub 10, Adrián Sánchez en Sub 12 y Blanca García en Sub 14.

La San Silvestre Zamorana cumplirá el próximo día 31 su 43ª edición que la mantienen como una de las más antiguas de Castilla y León, Este año se ampliará el recorrido hasta los 4.700 metros, aunque se ha eliminado el exceso de curvas y se ha cerrado un circuito más limpio y rápido para los participantes. La carrera arrancará a las 17.30 horas desde la Plaza Mayor para encarar San Andrés, San Pablo, Avenida de Portugal, Alfonso IX, San Torcuato, Sagasta, Renova, Plaza Mayor, Costanilla, Riego, Ronda de la Feria, Trascastillo, Cuesta del Obispo, las plazas de Arias Gonzalo, Fray Diego de Deza y San Ildefonso, y últimos metros por la Rúa de los Francos, Viriato, Ramos Carrión y Plaza Mayor donde estará instalada la meta. Las categorías Sub-10 y Sub-12 se incorporarán en la Costanilla, mientras que los Chupetines y Sub-8, que correrán a las cinco de la tarde, tendrán una carrera especial, adaptada a su edad, desde el Ramos Carrión hasta la plaza. Se espera la presencia de cientos de participantes que pueden apuntarse a través de la web de la Delegación y de forma presencia en la caseta de Santa Clara y el kiosco de La Farola hasta el día 29 de diciembre. Habrá, como siempre trofeos elaborados por Asprosub, y detalles para los asistentes a una San Silvestre que cierra el año deportivo. También el 31 de diciembre se celebrará la VIII San Silvestre del Rebollar en la localidad de San Juan del Rebollar a partir de las 15:30 h. Organizada por la Asociación Cultural Carqueisa. La prueba se disputará sobre un recorrido de 5.000 metros, por calles de la localidad y por caminos agrícolas. En la presente edición se llevará a cabo una carrera infantil de 1.000 metros de longitud a las 15:30 horas. Las inscripciones podrá realizarse hasta el día 31 de diciembre a las 15:00 horas. El Club Deportivo “Los Traileros de la Culebra” organizará la décima edición de la Muy Silvestre Codesalina, que tendrá lugar el 30 de diciembre, a las 16.00 horas, con salida y llegada en la localidad de Codesal (Manzanal de Arriba). La prueba constará de un Trail 8K: recorrido de algo más de 8 km y un desnivel acumulado de unos 250 m por el entorno de la Sierra de la Culebra; la Carrera 2K: recorrido de aproximadamente 2 km y prácticamente sin desnivel, por los alrededores del pueblo para menores de 13 años; y una ruta de andarines con una distancia de aproximadamente 6 km. Estos recorridos discurrirán casi íntegramente por senderos, salvo dos pequeños tramos en la salida y en la meta por las calles del pueblo. El número de plazas totales (carrera de 2 km + carrera de 8 km + ruta andarines) está limitado a 350 participantes que ya han sido cubiertas. Cada participante en el trail (8 km) y ruta de andarines, recibirá la camiseta oficial de la Muy Silvestre. Habrá clasificaciones en Absoluta, senior y veteranos A y B, masculina y femenina. En el recorrido de 2 kilómetros tan sólo habrá una categoría absoluta en ambos sexos. Se entregará un trofeo a los tres primeros de cada categoría.