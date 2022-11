Ricardo Vasconcellos: “Tenemos que mejorar en los tiros libres”

El entrenador del Recoletas Zamora, Ricardo Vasconcellos se mostró satisfecho con el juego de su equipo en el complicado encuentro contra Adareva y remarcó que “no ha sido un partido bonito, aunque tampoco tenía que serlo, porque había que ganar y lo hicimos y por ello hay que estar contento. Ha sido un partido entre semana y sabíamos que iba a ser difícil porque es un rival que no tenía nada que perder y que iba a jugar muy relajado. Jugaron una defensa muy agresiva sobre el balón, apretando siempre mucho, pero nos salió bien porque no han pasado de 50 puntos y defendimos en todo momento”. Vasconcellos reconoció que el cincuenta por ciento de su equipo en los tiros libres es una cuestión a solucionar: “Tenemos que entrenar de otra manera los tiros libres para ver si mejoramos porque ahora no nos está pasando factura pero algún día será fatal porque son muchos fallos”. El técnico portugués reconoció que el ADN de su equipo debe ser el trabajo defensivo: “Este equipo tiene que defender siempre muy bien para llegar donde tiene que llegar. Hoy lo hemos hecho bien, aunque en el último carto nos metieron 16 puntos un poco por la lógica relajación”, y también se alegró de que el Recoletas ya gana con normalidad en casa: “No era que perdiéramos en casa, sino que estábamos buscando cómo manejar al equipo y nos costó un poco al principio”.