La Milla Urbana se va a Toro para ser la MillaZa

La Milla Urbana de Zamora alcanzó en sus dos anteriores ediciones un alto nivel competitivo dentro del calendario español de la distancia, y espera mantenerlo a partir de la próxima pese al traslado a la localidad de Toro que ha abierto sus puertas a este importante acontecimiento deportivo previsto para el próximo 28 de septiembre.

La carrera seguirá contando con el apoyo de la Diputación Provincial y Caja Rural, a los que se suma ahora el Ayuntamiento de Toro en representación de una ciudad que ha sido la principal sede del atletismo provincial en las últimas década. Y pasará a tomar el nombre de MillaZa Toro.

La carrera seguirá siendo organizada por el club Trail Run Toro y se ubicará en la travesía de la N122 a su paso por la ciudad, donde se acondicionará el circuito que acogerá de nuevo a los mejores mediofondistas españoles de la actualidad, tal vez algún medallista de los Juegos de París, junto a las categorías inferiores de los clubes zamoranos que nunca faltan a esta cita con sus ídolos.

La MillaZa Toro mantendrá su nivel de participantes con algunos de los mejores atletas nacionales e internacionales del momento y será la cita de las principales escuelas de atletismo de Castilla y León, carrera popular para adultos, veteranos y todas las categorías inferiores desde sub 6 hasta sub 20, en las que cualquier corredor federado o no federado podrá inscribirse.

El toresano Gorka García, director de carrera ha reconocido que "queremos animar desde ya a todos los zamoranos a que se animen a seguir la MillaZa Toro. Es un espectáculo tener a deportistas de este nivel y algo único para la provincia. Estoy seguro que los toresanos se van a ilusionar con la noticia y el evento. Entre todos vamos a formar una gran fiesta".

