Zamora vivió ayer la cercanía que las grandes estrellas españolas del atletismo mostraron en todo momento en la Milla Urbana que recuperó la ciudad con una gran brillantez y pese a la lluvia que estuvo a punto de arruinar todo el espectáculo.

Más de 300 corredores y corredoras de todas las edades compitieron en un total de 16 carreras, aunque las 14 primeras tuvieron que disputarse bajo la lluvia que arreció por momentos sobre Zamora capital.

Atletas de los tres clubes de la provincia (Atletismo Zamora, Vino de Toro Caja Rural y Benavente Atletismo) aportaron sus efectivos y animaron el circuito de ida y vuelta instalado en el paseo central de la plaza de la Marina Española.

Allí se dio cita todo el mundillo del atletismo zamorano y también quiso sumarse a la fiesta la vallisoletana Maite Martínez poseedora de varias medallas en competiciones internacionales, que nunca ha perdido su vinculación con el atletismo y quiso ayer compartir experiencias en Zamora con las que son sus sucesoras en lo más alto de los 800 metros lisos.

Fue una gran fiesta que la afición zamorana debe agradecer al sanabrés Miguel Mostaza que conformó un programa competitivo como no se había visto hasta el momento en las numerosas millas urbanas que se están disputando por toda la geografía nacional, un elenco imposible de mejorar hoy por hoy y que será la envidia de otras carreras ya disputadas como han sido las de Madrid, Berango, Bilbao o Jaen.

El gran animador de la tarde fue el murciano Mariano García que aceleró con fuerza su moto en varios momentos haciendo las delicias de los más jóvenes. García señaló que “tan sólo llevo unas semanas de entrenamiento y con estas carreras lo que hacemos es ir entrando en competición. Quiero agradecer a todos los que han hecho posible esta milla y espero que siga disputándose en el futuro”. El campeón de Europa no desprecia el europeo en sala del próximo año pese a haber ganado el mundial en 2022, pero asegura que “tengo muchas ganas de hacer un buen papel en un mundial al aire libre”. Por el momento no piensa en competir aunque no descarta correr algún cross por sorpresa este invierno, y además aseguró que “seguirá entrenando en mi pueblo, Madrid tan sólo para hacer escalas de un lado a otro”, añadió el corredor de Fuente Álamo.

ESTHER GUERRERO, ESTRELLA FEMENINA

La gran estrella femenina era Esther Guerrero que posee el récord de España de la milla en 4´28´´54 y que debutaba en la temporada millera ayer en Zamora: “Estoy mejor físicamente que anímicamente pese a las molestias de las últimas semanas. El año pasado fue muy duro tras romperme el isquio y tener luego una recaída. Empecé a entrenar en agosto, pero he tenido alguna consecuencia sin importancia. Estoy muy contenta de estar aquí y de poder correr una milla este otoño junto a mis compañeras y en agradecimiento por esta ciudad que ha apostado por nosotros”.

Guerrero enfoca su preparación sin prisa para hacer la pista cubierta en invierno. El otro Guerrero, el benaventano Alberto Guerrero se mostró muy contento por su actuación aunque puntualizó con “son cinco vueltas, se hace más larga, además de que el suelo estaba muy mojado. A mi las curvas me dificultan mucho la carrera, pero contento porque la temporada avanza con normalidad”. El corredor benaventano se tomará las cosas con calma porque no suele competir hasta que comience la sala donde intentará seguir progresando como lo ha hecho en este brillante 2022.

También se mostró contento Diego Bravo que, pese a ser un corredor de distancias más largas, no hizo ascos a la milla e incluso estuvo en cabeza durante algunos momentos. Bravo se prepara ya para correr la temporada de cross que comenzará el próximo fin de semana en Amorebieta.