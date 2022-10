El Recoletas Zamora sumó la tercera victoria de la temporada en la complicada pista del Joventut de Badalona en un partido donde casi siempre fueron por delante, aunque tuvieron que esperar hasta el último cuarto para certificar su brillante victoria en la pista catalana. La gran actuación de la murciana Isabel Latorre, con veinte puntos, muy bien secundada por la brasileña Carvalho (15), la serbia Knezevic (12) y la nigeriana Ezeigbo (10) fue determinante.

Las zamoranas salieron muy frías y, pese a que Carvalho, anotó un triple, las locales se pusieron rápidamente con un 7-3 a su favor. La defensa no estaba siendo intensa y el aro visitante sufría en exceso. Aunque las chicas de Ricardo Vasconcelos supieron reaccionar. Un triple de Llorente y una canasta de Latorre le dieron la vuelta al marcador en el ecuador del primer cuarto (9-10) y volvió la tranquilidad. Pero el buen juego visitante duró poco, ya que el Joventut puso una marcha más y un parcial de 7-3 revirtió la situación en el luminoso (16-13). El técnico del Zamora empezó a mover el banquillo en los últimos instantes para cambiar la dinámica de su equipo. Las diferencias se mantuvieron hasta el final del periodo. Un tiro libre anotado por la nigeriana Ezeigbo selló el 18-16.

Ya en el segundo cuarto, el marcador volvió a reflejar igualdad (18-18) con dos tiros libres de Santana. E incluso Ezeigbo y Knezevic pusieron por delante a su equipo (18-23).Eran los mejores minutos del Recoletas Zamora. Pero su juego de ataque no tuvo continuidad, y un triple de Johnson puso el 25-25. A patir de ahí, el enfrentamiento se igualó con ventajas mínimas para uno u otro equipo. Así se pasó por el ecuador del cuarto con el marcador favorable a las zamoranas (28-29). Una ventaja que la serbia Knezevic, muy acertada en este periodo, aumentó (28-31). La diferencia llegó a ser de cinco puntos con una canasta de Llorente (28-33). Pero el Joventut de Badalona frenó el ímpetu de su rival con los puntos de Mestres (33-35). Se mantenía la igualdad. Ricardo Vasconcelos solicitó un tiempo muerta a falta de un minutos para el descanso. Dos tiros libres anotados por Johnson dejó el marcador en un ajustado 35-36.

Tras el paso por los vestuarios, el Recoletas Zamora saltó a la pista en plan espectacular. Una canasta de Carvalho y un triple de Lahuerta amplió la ventaja visitante a seis puntos (35-41) gracias a un parcial de 0-5. Jordi Vizcaíno, técnico del Joventut de Badalona, tuvo que detener el partido y reconducir a su equipo. No lo consiguió, porque las zamoranas siguieron anotando con facilidad hasta conseguir elevar su ventaja hasta los 12 puntos (37-49) con dos tiros libres anotados por Santana. Pero su rival no dijo la última palabra y acortó distancias (42-49). Restaban poco menos de cuatro minutos. Pero apareció Larotrre, que con un triple mantuvo las diferencias de su equipo (42-52). No fue suficiente, porque las badalonesas se acercaron de nuevo y se colocaron a siete puntos (47-54). Sin embargo, los lanzamientos de larga distancias volvieron a ser fundamentales para el juego zamorano. Así, Knezevic fijó el 47-56, con un triple, a poco más de un minuto para el final del periodo. Hasta ese momento, la serbia había anotado diez puntos. Al final, un parcial de 3-0 situó el luminoso en un 50-56. Todo podía pasar en el último cuarto.

Así, en los últimos diez minutos de partido, el marcador se volvió a estrechar (54-56), aunque rápidamente reaccionaron las naranjas para tomar ventaja de catorce puntos (54-68) con una Latorre siendo referencia en el ataque zamorano. Sus seis puntos casi consecutivos fueron letales. Aún restaban poco más de seis minutos para el final del partido, y parecía que la victoria de las castellanas tomaba forma. Y más cuando a las catalanas se les acabó la gasolina (57-71). Nuevo tiempo muerto del entrenador de recoletas Zamora, con el objetivo que el partido no se le fuera. Y así fue. Un triple de Carvalho y dos tiros libres anotados por la misma jugadora acabaron por sentenciar el partido. Latorre, a un segundo para la conclusión rubricó una gran partido (57-76). Y es que el último cuarto, el parcial fue de 7-20, totalmente determinante para el desenlace final.