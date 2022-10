“Nuestro primer objetivo sigue siendo el ascenso”

El presidente del CD Zamarat afronta una nueva temporada en la Liga Challenge con el ineludible objetivo de conseguir el ascenso a Liga Endesa, un reto que no pudo lograrse en la pasada campaña pero al que no renuncia el club naranja que volverá a estar entre los favoritos. Carlos Baz se muestra especialmente orgulloso del salto de calidad que ha dado el trabajo con la cantera y que se reflejará en un total de once equipos federados, y valora positivamente el marco de ayudas y patrocinios en el que se moverá este año el Zamarat.

– ¿En qué situación se quedó el Zamarat al final de la temporada pasada tras no haber conseguido el objetivo del ascenso?

– Los primeros días fueron complicados porque íbamos con toda la ilusión y habíamos preparado todo con todas las ganas del mundo, pero al final, cuando te sientas y valoras con el entorno lo que ha pasado a lo largo de la temporada, te queda un regusto satisfactorio porque fue una gran temporada y el equipo rindió a un altísimo nivel. No ha sido un sobresaliente porque no pudo ser el ascenso, pero sí un notable muy alto. Te quedas además con otras cosas, con lo que creció el club por otros sitios, lo que hemos mejorado en cantera, lo bien que salió el programa del mundo rural…

– Además, el entorno del club y la sociedad en general tuvo comprensión con el relativo fracaso de no haber ascendido.

– Ojalá fueran matemáticas, en el deporte no es así porque un día malo te priva de muchas cosas, o una racha de lesiones. Es lo bonito del deporte, que en cualquier momento puede saltar la sorpresa para un lado o para otro. Pero se ganaron muchos partidos y se jugó muy bien. Y la gente supo valorar ese esfuerzo.

– Desde el punto de vista económico, ¿cómo se cerró la campaña?

– Hemos cerrado más o menos dentro del presupuesto, aunque ha habido un pequeño déficit por el desplazamiento a la fase de ascenso, un desfase de tres o cuatro mil euros que no es nada para un presupuesto como el nuestro.

– Hubo que cambiar muchas cosas como es el caso del entrenador o porque algunas jugadoras decidieron emprender otros vuelos.

– Siempre queremos ser continuistas pero las circunstancias nunca nos lo permiten. De todas formas, estamos contentos porque hemos conseguido que continúen cuatro jugadoras y para nosotros eso era importantísimo porque el bloque del año pasado funcionó bien y queríamos quedarnos con el mayor número posible. Pero hay jugadoras con ofertas muy interesantes que se han ido a otros equipos, otras que querían probar fuera de España pero conservamos un grupo importante por el que luchamos para que continuase. Eso nos va a ayudar mucho este año para acoger a las que lleguen nuevas al club y para que todo el mundo se identificara con el proyecto desde el primer momento.

– Ha habido que cambiar de entrenador.

– Fue inesperado porque nosotros ya habíamos renovado a Jacinto Carbajal pero por circunstancias familiares, decidió quedarse este año en Cáceres, y lo entendimos. Buscamos otro entrenador que ya estaba en la agenda del club desde hace tiempo, ya nos había llamado la atención cuando estuvo en Cáceres. En la lista era el que más papeletas tenía. No fue fácil porque Ricardo Vasconcelhos tiene muchos compromisos con la Selección de Portugal pero al final pudimos entendernos y estamos muy contentos. Es una persona muy trabajadora y muy buena gente.

– Vasconcelhos está demostrando que apuesta por la cantera ya que las canteranas están jugando esta pretemporada más minutos que nunca.

– Han estado hasta cuatro o cinco jugadoras de la cantera entrenando, ahora continúan dos, pero la idea de Ricardo es irles dando oportunidades a las jugadoras de la cantera. Todo el mundo va a poder entrenar y probar con el primer equipo.

– La afición le va a volver a exigir al equipo el ascenso, ¿no le da miedo el que pueda acusarse el exceso de presión por ello? ¿fue esa una posible causa de que el año pasado no se ascendiera?

– El año pasado teníamos muy claro el objetivo y este año también. No somos de contar películas, nuestro objetivo es el ascenso y no debemos decir otra cosa. Luego la temporada nos situará, si todo va bien estaremos luchando por ascender de forma directa, puede haber algún bache pero nadie dude que vamos a luchar por el ascenso hasta el final aunque tendremos a cinco o seis rivales de mucho potencial.

– Ocurre algo similar con el equipo de Primera Nacional Masculina.

– El año pasado nos metimos en el play off a Liga EBA, no salió como esperábamos pero al final el balance fue bueno y este año volveremos a intentarlo pese a que ha habido muchos movimientos en la Liga y no tenemos nada claro. Vamos a ver cómo está la Liga pero es un proyecto ilusionante porque cada vez van a ir apareciendo más jugadores zamoranos en el equipo. Unidas las dos cosas en los abonos, la gente se lo va a pasar muy bien viendo baloncesto de mucho nivel.

– ¿Cómo se está desarrollando la campaña de socios?

– Somos optimistas porque se han respetado los precios de la pasada temporada, es decir, 60 euros para los adultos, 30 para los jóvenes y jubilados, y 90 las empresas. Los carnets se pueden adquirir hasta el 7 de octubre en nuestra nueva sede los martes y viernes de 18.30 a 20.30 horas.

– Un dato importante de esta nueva temporada es el incremento de los equipos inscritos en las competiciones federadas.

– Tenemos más que nunca, ya el año pasado contamos con muy buenos entrenadores que cada vez están mejor preparados. Ahora contamos con Antón que ha aceptado hacerse cargo de la coordinación de la cantera, hemos redoblado el esfuerzo y contamos con un plantel de entrenadores de primerísimo nivel. Tenemos que presumir de eso porque lo estamos haciendo bien, y hay retorno porque la gente quiere jugar con nuestro club.

– Dos aspectos fundamentales en el trabajo con la cantera ha sido la creación de los grupos rurales y el desarrollo de los Juegos Escolares.

– El proyecto de la provincia lo vamos a mantener como estaba, trabajando en Fuentesaúco en colaboración con el club local, Sayago, Aliste, Sanabria y Toro. Nos hemos repartido con otros deportes. Estamos contentos porque fue un proyecto que ha nacido en el Zamarat y está teniendo buena acogida de otros clubes e instituciones. En Juegos Escolares queremos sacar todos los equipos posibles para que los más pequeños puedan dar el salto a las competiciones autonómicas luego. Tenemos un acuerdo con el Corazón de Jesús y este año hemos intentado cerrar con otros centros, como es el Corazón de María tras varios años intentando fusionar los dos proyectos.

– ¿Va a haber novedades en cuanto a patrocinadores?

– Siguen todos los principales con Recoletas y Caja Rural a la cabeza, junto al resto, que siguen todas las empresas que nos apoyan desde hace tiempo. Además tenemos cerrado otro acuerdo con una empresa importante de la provincia que se va a sumar al proyecto. Algo estaremos haciendo bien cuando las empresas confían en nosotros para promocionar su marca y sus productos. Muy contentos y orgullosos de llevar el nombre de las empresas de Zamora por todo el territorio nacional. Estamos muy contentos en ese sentido.

– Tampoco habrá cambios en cuanto a las subvenciones públicas.

– Ahí siguen al pie del cañón. El apoyo de la Diputación está siendo fundamental, no sólo para nosotros, sino para todo el deporte del resto de la provincia. El presidente Paco Requejo y su diputado de Deportes, Jesús María Prada, han entendido que en una provincia como la nuestra, sin el apoyo de las instituciones, es muy difícil que pueda haber nada. Aquí no hay el tejido económico de otras provincias y sin ayudas como las de la Diputación es prácticamente imposible hacer nada. También el Ayuntamiento de Zamora está ahí apoyando y aportando subvenciones y otras cosas. Sin embargo, creemos que la Junta de Castilla y León debe cambiar su política de ayudas y apoyo al deporte.

– ¿Está el Club satisfecho con las infraestructuras de que dispone para entrenamientos o partidos?

– En Zamora hace falta otro pabellón para los deportes de sala, una instalación un poco más amplia, que permitiera a los clubes tener un poco más de amplitud para entrenamientos y partidos. Ahora va todo con calzador, hay buena coordinación con el Ayuntamiento pero sería necesaria una instalación más, que a otras instalaciones de la capital y provincia se les pusiera suelo de madera para poder utilizarlas con seguridad que no existe con otras superficies. Además podríamos traer eventos de primerísimo nivel que le den publicidad a Zamora y dejen riqueza económica. Nosotros estamos satisfechos porque tenemos varios acuerdos con varios centros educativos para utilizar sus instalaciones.

– El Zamarat siempre ha sido un club muy dado a organizar variados acontecimientos deportivos, ¿hay algún proyecto en ese sentido? ¿El Memorial Juan de Mena se ha descartado definitivamente?

– El Memorial no está descartado. El año pasado no se pudo celebrar porque se disparó el presupuesto por distintas circunstancias, y nos rompió todos los esquemas tanto del club como de los colaboradores que aportaban dinero. Nos costaba el doble y no pudimos asumirlos. Intentaremos ajustar ese presupuesto para el futuro y si no, haremos otra cosa, porque no podemos olvidarnos de Juan de Mena. De todas formas, en cuestión de organizar, estamos dispuestos a todo y en permanente contacto con la Federación porque siempre encontramos gente para que nos eche una mano. Nos han ofrecido campeonatos de España pero tenemos que ofertar instalaciones que no tenemos.

– Supongo además que organizar la fase de ascenso volverá a ser un objetivo si el equipo se clasifica.

– Si nos toca jugar el play off, la volveremos a pedir. Vamos a luchar por quedar primeros pero si no, hablaremos con las instituciones porque este tipo de actividades dejan mucho retorno en la ciudad y provincia.

– El invento de la Liga Challenge parece que ha funcionado, ¿cómo lo ha visto el presidente del Zamarat?

– La Federación tenía claro que quería hacer una LEB Oro femenina para equiparar con las competiciones masculinas. Se mantiene la LF2 y ha sido un acierto. Ya el primer año hubo un nivel muy importante, pero este año va a subir todavía más. Y hay jugadoras de Liga Endesa que no tienen ya ningún problema en jugar en esta categoría, igual que las extranjeras. Es un acierto, va a seguir creciendo y seguirá siendo un escaparate muy bueno.

– ¿Puede producirse hoy por hoy una escisión para crear una liga profesional femenina similar a la ACB?

– El deporte femenino, a pesar de lo que ha avanzado, está todavía a años luz del masculino, está costando muchísimo. Pese a lo que se pueda decir, queda mucho por hacer para equipararlo al masculino, si es que se puede equiparar. Pero hoy por hoy, sin el apoyo de la Federación y de las instituciones, sería imposible. El baloncesto femenino está creciendo mucho pero, o recibe el apoyo de los clubes masculinos, o es imposible. Yo creo que va a seguir siendo así. No veo a muchos clubes que estuvieran dispuestos a formar una liga profesional, no se si se podría lograr si todos los clubes de ACB tuvieran su equipo femenino, pero ahora mismo está muy lejos.