El Recoletas Zamarat inicia un nuevo reto del ascenso

El CD Zamarat celebró ayer el acto de apertura del curso en el que el nuevo Recoletas Zamora se presentó ante la afición y los patrocinadores del club naranja para celebrar un año más en la categoría de plata del baloncesto femenino español. Fue un acto que sirvió para ponerle cara a las nuevas jugadoras y al nuevo entrenador del equipo, Ricardo Vasconcelhos, que debutarán en la Liga mañana sábado con su visita a Azkoitia.

El presidente del Zamarat, Carlos Baz, anunció que el ineludible compromiso del club para esta campaña será el ascenso, el regreso a la Liga Endesa, aunque reconoció que el nivel de la Liga Challenge será superior al del año pasado. Baz expuso ante los asistentes su agradecimiento a los patrocinadores del club y anunció que en breve el club anunciará un nuevo patrocinador. “Para esto del baloncesto hay que entrenar y hace falta sitios para entrenar, los de la Diputación, el Ayuntamiento y los centros de enseñanza de Zamora, y a todos ellos quiero dar las gracias por su colaboración”, y destacó a las numerosas personas que hay detrás de mi y gracias a los que es posible que este proyecto siga adelante: “Voy a seguir tirando de vosotros y abusaré”.

Respecto al equipo de Liga Challenge, Carlos Baz anunció que “vamos a luchar y pelear por estar lo más arriba posible y si puede ser terminar primeros, mejor. Pero garantizamos que vamos a estar peleando por las primeras posiciones, pero sobre todo, defender el nombre de Zamora allí por donde vayamos. Vamos dejando muy buena imagen de Zamora por toda España”. Respecto al equipo masculino, el presidente del CD Zamarat anunció que “este año vamos a saber cuál es nuestro sitio y hasta donde podemos llegar, pero también garantizamos lucha, esfuerzo y entrega”.

“Quiero presumir de nuestra cantera -añadió Carlos Baz- porque el año pasado dimos un salto muy importante y estoy superorgulloso de ver la cantidad de niños que tenemos. Hemos crecido en entrenadores, pero la demanda cada vez es mayor, nos cuesta pero bendito problema”. El presidente de Zamara calificó el proyecto de baloncesto en el medio rural como “un acierto total, tanto para los municipios en que estamos como en las familias”.

Baz destacó además el apoyo de Recoletas Zamora: “Es un honor y un orgullo contar con un sponsor así. Hay más cosas detrás de la mera esponsorización, y la amistad es también muy importante”. Explicó también que es objetivo prioritario del Club difundir la presencia de los patrocinadores en el ámbito nacional: “Pero lo más importantes es que estéis con nosotros año tras año, y que las mejores empresas de Zamora estén con nosotros. No sé si faltará alguna, pero las mejores están con nosotros”.

En el acto tomó la palabra también el concejal de Deportes, Manuel Alonso, para anunciar que el proyecto de sustitución del suelo del pabellón Angel Nieto sufrió un retraso por el encarecimiento de los materiales, pero es intención del Ayuntamiento llevarlo a cabo este mismo año, así como el del Pabellón Manuel Camba, lo que supone una buena noticia para los clubes que utilizan ambas instalaciones como es el caso del Zamarat. Por su parte, el director de Recoletas Zamora, Oscar Iglesias, remarcó que “ese nombre de Recoletas Zamora hay que llevarlo con orgullo por toda España no sólo por el sponsor, sino por Zamora, por lo que significa. Y no sólo en lo deportivo, sino en lo presencial”.

El presidente de la Diputación Provincial de Zamora, Francisco Requejo, aprovechó la ocasión para mostrar su esperanza de que este año se consiga el ascenso, “después de que el año pasado nos quedáramos muy cerquita. Carlos Baz me ha preguntado si apoyaríamos la celebración de la fase de ascenso en Zamora y yo le he dicho que no, porque vamos a ascender directamente terminando los primeros”.

“Es fundamental el trabajo que realizáis con la cantera, y en esas escuelas del ámbito rural, algo muy importante para la provincia”, añadió Requejo al tiempo que anunció que al apoyo de la Diputación al Club se incrementará este año.

El Recoletas iniciará mañana la Liga con su visita al Azkoitia vasco, un equipo con años de experiencia en esta categoría que será una buena piedra de toque para que las zamoranas valoren en nivel real de su juego.

Ricardo Vasconcelhos podrá contar ya con toda la plantilla tras la incorporación de la brasileña Marianne Carvalho pero recordó que no ha podido entrenar en toda la temporada en equipos de “cinco contra cinco” aunque se mostró satisfecho con el comportamiento y la dedicación de sus jugadoras durante el mes que ha durado la pretemporada en la que se han podido disputar varios amistosos y se ha cuajado un digno papel en la Copa Castilla y León en la que pudo medirse el Recoletas con los dos equipos de nuestra comunidad autónoma de la máxima categoría como son Perfumerías Avenida y Embutidos Pajariel Bembibre.