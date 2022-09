El Zamora CF rozó el ridículo en su partido contra el Promesas (0-4) en el que se cambiaron las tornas y el conjunto más joven terminó demostrando una enorme madurez para marcar cuatro goles a un rival que no supo qué hacer en ningún momento para evitar el eficaz juego al contraataque de los pucelanos.

El fantasma del primer gol del domingo ante el Rácing Cantabria ya sobrevoló el Ruta de la Plata ayer en los primeros minutos cuando Cedrid no aprovechó de milagro un regalo de la defensa rojiblanca. Afortunadamente, en cuestión de escasos minutos el equipo de Yago Iglesias se sobrepuso a la presión de este nuevo comienzo titubeante y encerró al Promesas en su campo. Y no tardaron los zamoranos en demostrar quee este año sí tienen capacidad ofensiva porque Viana dispuso de dos disparos desde dentro del área en los que no encontró puerta y una nueva llegada por la derecha terminó atrapándola Aceves, el portero pucelano.

No se puede decir lo mismo, desde luego, del trabajo defensivo rojiblanco porque Chuki traía de cabeza a la retaguardia del Zamora y, entrando desde atrás sin que nadie le saliera al paso, disparó desde la frontal del área y el balón se estrellaba en el larguero ante el desconcierto general en las gradas del Ruta de laPlata.

El Zamora quería el balón y no tardaba nada en recuperarlo frente a un rival pertrechado atrás y sin demasiados recursos para salir al contragolpe. Los rojiblancos presionaban muy arriba y parecían haber conseguido la necesaria serenidad en la retaguardia.

Fueron minutos en que los de Yago Iglesias dieron una lección de cómo tiene que defender todo el equipo, con Alex y Dani muy atentos para recuperar en la primera línea. Y cuando más tranquila parecía estar la cosa, un balón en profundidad permitió a Arroyo quedarse desmarcado ante Iricíbar para marcar a placer el primer gol, cuando corría ya el minuto 25.

La historia del domingo anterior se repetía y tocaba remontar.

El pánico no cundió y el Zamora no cambió nada, Iglesias siguió confiando en su presión arriba y el Valladolid decidía ya definitivamente que no tenía ninguna prisa. Ander se encargó de llevar el juego por la derecha y su centro lo remató mal de cabeza Ribeiro en una clara ocasión.

Pero de nuevo todo se vino abajo, al escaparse Cedric por patas, para dejar que Diego Moreno entrase en el área y su pase de la muerte lo fusilaba Chuki en el 0-2 que ya era una losa demasiado pesada.

El Zamora no se resignó y siguió buscando la portería contraria, con numerosos avances e internadas, pero sin reperencias en el remate. Alex Ares lo intentó culminando una buena jugada de Dani Hernández, pero el meta Aceves tocó lo justo el balón para que no entrase en la portería, pero el Valladolid volvía a demostra que su fuerte es la contra y Pozo se le escapaba a su marcador para obligar a Iricíbar a realizar una gran intervención cuando ya se cantaba el tercer gol pucelano.

No realizó cambios Yago Iglesias al descanso y todo continuó igual en un principio con un Zamora volcado al ataque y con indudables ganas de hacerlo bien, y un rival pertrechado atrás que no pasaba demasiados apuros y esperaba otro regalo más que le permitiera cerrar el partido. Y ese regalo le llegó a Cedric pero no supo aprovecharlo disparando demasiado cruzado. Si lo aprovechó, por contra Pozo, un balón muerto en la frontal del área que empalmó y entró en la porteria tras tocar en un defensa zamorano descolocando al portero Irízar a tres minutos de la reanudación del encuentro.

El partido parecía terminado y lo cierto es que podo más dio de sí pese a que Manu Viana se hartó de subir la banda sin encontrar quien rematase sus centros o si lo encontraba terminaban en las manos del portero pucelano. Y cuando más clamoroso era el desacierto zamorano llegó lo que tenía que pasar, un nuevo balón robado, una nueva contra y el cuarto gol que marcaba Alemán para el filial pucelano.

Zamora CF: Iricíbar, Silva, Dani Hernández (Theo 67´), Juanan, Ander (Javi Duro 55´), Manu Viana, Pereiro, Ibán Ribeiro, Nahuel (Altube 55´), Alex Ares (Marc Caballé 55´) y Lismi.

Real Valladolid Promesas: A. Aceves, L. Rosa (Carro 25´), Diego Moreno, D. Torres, R. Arroyo (Ríos 79´), Maroto, Víctor, Cedric (Carrión 79´), Pozo (Alemán 79´), Quintana y Chuki (Fran Rivera 64´).

Goles: 0-1 (24´): Arroyo. 0-2 (35´): Chuki. 0-3 (49´): Pozo. 0-4 (88´): Alemán.

Árbitro: Pablo Gargantilla, del Comité Extremeño. Mostró tarjeta amarilla a Chuki del Valladolid.

Incidencias: Partido aplazado de la primera jornada de Segunda RFEF celebrado en la tarde de ayer en el estadio Ruta de la Plata ante unas 800 personas.