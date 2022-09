Objetivo: jugar la Copa del Rey

Lo que parecía un objetivo muy complicado ha terminado por cumplirse, y el Zamora CF demostró ante la Cultural Leonesa que tiene capacidad para lograr todos los objetivos que se ha marcado para la presente temporada. Y el siguiente será alcanzar una plaza para la Copa del Rey, para lo cual tendrá que finalizar entre los cuatro primeros clasificados en la fase nacional cuyo sorteo ya esperan los rojiblancos.

Yago Iglesias se mostró satisfecho con el brillante resultado contra la Leonesa (2-0) en un partido en el que salió a relucir el equipo que todos los aficionados esperan ver en la Liga que comienza este domingo.

“Ya lo dijimos al comienzo de la temporada que en todas las competiciones en las que vamos a competir seremos ambiciosos y queremos llegar lo más lejos posible -reconoció el técnico gallego- . Hoy teníamos una piedra de toque de mucho nivel después el revuelo de la semana pasada de cambiar partidos. Queríamos tener un partido realmente oficial para volver a enchufarnos, para ver el nivel y el compromiso del equipo y hoy hemos hecho un muy buen partido en todas las facetas. Hay que ver el equipo que teníamos delante y por eso no fue el partido en el que hayamos tenido más posesión pero lo hemos manejado muy bien y hemos estado muy bien sin balón, y hemos generado ocasiones de gol”, declaró Yago Iglesias tras el partido del miércoles.

Iglesias destacó también la intensidad con la que actuó el Zamora, que estuvo a un nivel muy alto contra un rival de otra categoría. El entrenador rojiblanco insistió en que no tiene un “once” fijo: “Tenemos todas las posiciones dobladas y todos los jugadores vienen para jugar. Hoy en defensa, los dos centrales eran sub 23, y otros varios casi lo son. Tenemos veteranía por dentro... Es la línea que queremos. Cuando se gana todo es distinto, pero si hubiéramos perdido, jugando así, me iría a casa contento”. Ahora toca iniciar la Liga este domingo fuera de casa contra el Laredo por el conflicto del DUX, cosa que no le ha gustado a Iglesias porque “nos queremos hacer fuertes en el Ruta y necesitamos que el Ruta nos ayude”.

El entrenador del Zamora CF no quiere negar que el proyecto del Club es de “máxima exigencia” y que espera estar “lo más arriba posible. Yo siempre optaré por estar en un proyecto potente antes que en uno que aspire a algo menos. Pero no va a ser nada fácil. Hemos intentado confeccionar la mejor plantilla para pelear por el ascenso, pero la competición nos dirá en el día a día dónde vamos a estar. Lo que el equipo transmite nos permite ser optimistas, pero no va a ser un camino de rosas, no nos vamos a pasear por la categoría. Vamos a ir a todos a muchos sitios como favoritos y eso siempre le da alas a los equipos rivales”. En la fase nacional entrarán 32 equipos divididos en cuatro grupos y el sorteo se celebrará el 16 de septiembre. El campeón de cada uno de los grupos conseguirá una plaza en la Copa del Rey de este año.

Los partidos se disputarán en el campo del equipo que salga en primer lugar en la extracción de las bolas.

Los equipos que entrarán en el bombo del Zamora, en el grupo B, serán Alzira, Illescas, Alcalá, Villarubia, Moralo, Trujillo y un equipo canario todavía por decidir.

La primera ronda será el 28 de septiembre en casa del equipo que primero salga en el bombo; octavos y cuartos de final serán el 5 y el 12 de octubre, y las semifinales, el 19 de octubre, ya con sorteo para decidir el campo. La final está prevista para el 2 de noviembre.