Xavi ha resuelto por fin sus problemas de visado y pondrá esta tarde rumbo a EEUU. El técnico fue el gran ausente del primer partido de la gira azulgrana por EEUU, al no haber obtenido a tiempo el permiso para unirse a la expedición americana.

Al haber estado en Irán tres veces en los últimos años, jugado con el Al Sadd, no se le dio el visado ordinario para entrar en EEUU, lo que le impidió viajar el sábado con el equipo. El entrenador barcelonista esperaba haber recibido el lunes la autorización. Pero no fue así por lo que no llegará a tiempo para el encuentro y su hermano Óscar fue el encargado de dirigir la goleada ante el Inter de Miami.

Xavi se desplazó a Madrid para conseguir el visado en la embajada. Y desde allí se ha dirigido al aeropuerto de Barajas para coger un vuelo con el que llegará esta noche a EEUU. Así podrá sentarse en el banquillo la madrugada española del domingo en el primer Clásico, ante el Madrid en Las Vegas. Este podría ser también el primer encuentro de Lewandowski, igual que los 'tocados' Piqué y Ferran Torres, que no pudieron jugar ni contra el Olot ni contra el Inter de Miami.