Juanito, entrenador del InterSala: “El reto es que Zamora vuelva a la élite del fútbol sala”

Juanito vuelve al fútbol sala zamorano y lo hace con un reto mayúsculo. Será el entrenador del InterSala Zamora Euronics Caja Rural, equipo de Tercera División que buscará de nuevo el ascenso. Tras dirigir plantillas en la élite, el técnico salmantino, que ya estuvo en la capital con el extinto FSZ, sabe que el primer objetivo deber ser consolidar el proyecto, poner “orden y criterio” y a partir de ahí crecer.

–La primera pregunta es casi obligada dada su trayectoria en los últimos años y sería algo así como, ¿qué hace un chico como tú en un sitio como este?

–Aunque por mi profesión he estado en diferentes sitios, a mí lo que me gusta es poder estar en casa. Llegar a casa, poder compartir con los míos los problemas, y eso cuando estás fuera no es viable. Los que nos dedicamos a esto normalmente no nos trasladamos con la familia. Hay estudios, hay amistades y no puedes estar cambiando cada dos por tres. Siempre me he propuesto no perjudicar a mi familia porque yo me vaya fuera. Esta nueva situación me permite estar en casa cada día, cuando acabe mi jornada de trabajo estaré en mi casa y eso es un punto muy importante que he valorado. Después, soy ambicioso, me gustan los retos. Casi siempre voy a sitios en los que hay que hacer algo al principio: al Betis ascenderlo, a Palma meterlo entre los 8 primeros… siempre son retos complicados y difíciles, pero es lo que me gusta.

–¿Cuál es el principal reto en el InterSala Zamora?

–Ahora Zamora tiene el reto de intentar ascender, consolidar el fútbol sala en categorías más altas en la capital, y eso me motiva. Más al pensar que lo hago en casa, y si recuerdo mis épocas anteriores en Zamora (FSZ), que han sido siempre muy buenas. Zamora era una ciudad en la que se vivía el fútbol sala al 100%, ir al pabellón y verlo lleno, cómo apoyaban al equipo, cómo se vivía… es un reto volver a recuperar la esencia del fútbol sala a nivel de categorías altas, porque en base y cantera hay clubes que lo trabajan y lo están haciendo bien. La idea es hacer las cosas bien, despacio, sin prisa, con paciencia, pero es un reto ambicioso que también me llena.

–Aun así, cuando le proponen entrenar a un Tercera División se lo tendría que pensar.

–Sí. Esto no ha sido una decisión de hoy para mañana. Hemos estado un mes hablando y viendo cosas. Yo le he dicho mis pensamientos y mi situación y él (Miguel Ángel García, presidente del InterSala) las ha estudiado. No es algo de uno solo.

–Se sobreentiende que ha sido un esfuerzo por las dos partes.

–Eso es. Yo valoro mucho el esfuerzo que Miguel ha hecho para potenciar su equipo, con un entrenador con experiencia y que tiene las ideas claras, y su ambición para poner a Zamora en una categoría de fútbol sala que la ciudad se merece. Ha sido una negociación de hablar muchísimo, y hemos llegado a un acuerdo.

–El objetivo está claro y ahora toca confeccionar el equipo, ¿tiene ya muchos nombres en cartera?

–El objetivo lo tenemos claro, es el ascenso, aunque eso no quiere decir que vayamos a ascender. Siempre digo que ni el mejor entrenador puede llegar y decir que ascendemos porque eso no existe, ahora bien ¿qué el objetivo es ascender? Sí. ¿Se va a trabajar para ascender? Sí. ¿Se van a buscar los medios y las posibilidades máximas que el club pueda dar y nos vamos a entregar al máximo? Sí. Pero, hay que tener los pies en el suelo. Hay que tener en cuenta, además, y no es falta de humildad, que yo llevo muchos años desconectado de categorías bajas. No conozco la competición al 100%, los equipos cómo juega…

–Tiene que empaparse de la Tercera División.

–Claro. Y esto es muy rápido. Tampoco conozco a la plantilla quitando a Jorge, Miguelito, Pablo… pero a los demás creo que no. No sé qué necesitamos, que no necesitamos… entonces en este primer año Luismi Merchán, que es el director deportivo, y Miguel Ángel, que es su club y sabe de esto, me van a tener que ayudar para decirme los jugadores que vamos a necesitar para el objetivo.

–Rivales, cómo se juega en Tercera…

–Ya he mirado estadísticas, y sabemos que tenemos que disminuir los goles encajados y no solo con la defensa sino también con el ataque. Luego, he visto que el máximo goleador de la categoría ha sido Cristian con 44 goles y el nuestro Miguelito con 22… entonces tenemos que buscar ese equilibrio. Luego, he visto que han tenido muchos altibajos, y hay que tener más regularidad. También vi el play-off de ascenso para ver el nivel. Voy empapándome un poco de la categoría, con la dificultad de que no hay tanta documentación e informes a nivel de vídeos, pero estamos trabajando para llegar a inicio de la temporada con la mayor información posible.

–¿Cuándo quiere empezar la pretemporada?

–Empezaría hoy mismo. La idea es empezar sobre el 16 de agosto para llegar al amistoso ante el Atlético Benavente con algo de entrenamientos.

–Entiendo que también pedirá algo más de profesionalidad al equipo o seriedad.

–Más que eso, pondría orden y criterio. Tenemos que crear una cultura deportiva en la que vean que en el club hay una idea de crecer en todos los sentidos. Sé que no son profesionales ni viven de esto, pero hay que buscar el equilibrio con la inversión que hace el club. Hay que ser responsables y crear una filosofía de exigencia y ambición, con los pies en el suelo y sabiendo que somos un equipo de Tercera. A lo mejor antes de ascender el primer año es importante poner las bases de futuro. Nuestro objetivo no va a cambiar nunca, pero tiene que ir de la mano con el crecimiento a nivel de club: orden, que cada uno tenga su rol, que entre todos podamos poner de nuestra parte para convertirnos en un club al que todo el mundo quiera venir.

–Se fue de Zamora en 2014, ¿le da pena ver cómo ha desaparecido el Fútbol Sala Zamora y todo lo que se creó?

–Sí. Dentro del reto de venir, va relacionado con ese tema de que Zamora volviera estar en las mejores categorías. Recuerdo mi época de Burela cuando venía a Zamora y había pabellones de Primera que no tenían ese ambiente, esa afluencia, esa afición… Yo llegue el año siguiente al descenso. Fue muy complicado porque la plantilla no se pudo mantener, y hubo que crear una nueva con mezcla de jugadores de la casa. Nadie daba un duro por nosotros y nos metimos en play-off. Después, cuando parecía que el proyecto iba a funcionar, me dicen que no podemos salir en Segunda B por problemas económicos, y fue cuando me fui a Catar.

–Pero volvió en Segunda B.

–Sí, y fue una temporada complicada en todos los sentidos.

–Ahora llega otro gran reto.

–Sí, llega una ilusión por poder participar en la vuelta de un equipo de Zamora a la élite. Todavía está muy lejos, pero los sueños existen. La idea es esa, en un futuro volver a la élite del fútbol sala, pero queda mucho por recorrer. No puede poder más el corazón y las ganas que la razón y la realidad. Ahora hay que consolidar el proyecto, porque a veces no se ven resultados a corto plazo, pero luego vienen de golpe.