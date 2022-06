Juanito regresa a Zamora con el Euronics Caja Rural

Juanito, el que fuera entrenador del FS Zamora, en la máxima categoría, regresa a Zamora de la mano del InterSala Eurónics Caja Rural, procedente del Real Betis de Primera Nacional.

El salmantino Juan Antonio Miguel García “Juanito” (Tarrasa 17/02/1967) será el nuevo entrenador del CD. Euronics - Caja Rural Intersala Zamora y afrontará el reto de ascender a Segunda División B con el equipo zamorano.

El entrenador ha llegado a un acuerdo con el club verdirrojo para la nueva campaña 2022/2023, y se suma a un potente equipo técnico en el que, como ya informó este periódico, figura también el nuevo director deportivo, el zamorano Luis Miguel Merchán.

Juanito, de 55 años vuelve a Zamora tras su etapa en el FS Zamora (2010/2014), con un paréntesis en Catar en las filas del Al Rayya que precedió a sus años en la élite: tres temporadas en el Palma Futsal de Primera División Nacional, su paso internacional por el Sporting Clube de París de la Primera División francesa y el Thai San Bac de la liga vietnamita, hasta su llegada de nuevo a la competición española con el Real Betis, de la máxima categoría del fútbol sala nacional, donde ha permanecido en las tres últimas temporadas. El proyecto del club zamorano ha convencido al prestigioso técnico, qué será presentado oficialmente en próximas fechas.

Juanito fue el entrenador del Fútbol Sala Zamora en la temporada 2010/2011 en División de Plata, sustituyendo al brasileño Padú que fue el técnico en la recta final de la anterior campaña en División de Honor. El técnico charro llegó procedente del Marfil Santa Coloma, con quien logró el pase a la Copa de España y a las eliminatorias finales por el título de Liga en División de Honor.

Como entrenador, Juanito comenzó dirigiendo al Gavá y al Manresa, hasta que en la temporada 2007/2008 firmó con el Playas de Salou, equipo en ese momento filial del Benicarló. Su buen trabajo en estos equipos catalanes le sirvió para recalar la temporada siguiente en el Burela lucense, un clásico de División de Plata y habitual en las fases de ascenso a División de Honor.

Esa buena temporada en la costa lucense le valió para ponerse al frente del Marfil Santa Coloma de la máxima categoría.

Juanito cesó en el Betis Futsal en el pasado mes de abril y fue sustituído por el que era su ayudante Ramón Martínez que certificó la salvación del equipo al final de la Liga tras ocupar el banquillo durante seis jornadas en las que sacó a los béticos de los puestos de descenso. “A mi Juanito me ha aportado mucho, sobre todo me ha hecho crecer como persona. Siempre me fue guiando para ir creciendo, y eso nunca lo puedes olvidar. Es un tío superorganizado, de club y que nadie puede olvidar lo que ha hecho crecer a esta sección. Solamente puedo tener palabras de agradecimiento hacia él” reconoció hace unos días el técnico andaluz.