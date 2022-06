Tras el amargo despertar del sueño del posible ascenso a la máxima categoría del Fútbol Sala español, lejos de sentirse decepcionados, jugadores, cuerpo técnico y directiva del Caja Rural Atlético Benavente FS son conscientes de que lo que han conseguido es algo histórico y es algo de lo que sentirse muy orgullosos.

Por ello, fueron recibidos como héroes en el Ayuntamiento de Benavente, desde cuyo balcón se dirigieron a la afición celebrando el mayor título que cualquier equipo puede conseguir: seguir juntos siempre, pase lo que pase y ver la luz hasta en los momentos más duros. Directiva, jugadores y cuerpo técnico quisieron agradecer a su hinchada el incondicional apoyo recibido siempre, siendo conscientes de la magnitud del logro conseguido esta temporada.

Muy claro al respecto es el ingeniero de este proyecto, Chema Sánchez. El técnico salmantino asegura que “los ánimos están muy bien porque hemos hecho algo muy bonito”. “Hemos enganchado a mucha gente y eso no se compra con dinero”, añade.

El Caja Rural Atlético Benavente FS ha demostrado que no todo pasa por el dinero y que, a veces, menos es más. El entrenador del combinado blanquiazul ha tenido siempre presente esa humildad con la que compite el equipo y las diferencias que lo separan del resto de equipos de la categoría. “Los datos están ahí y no me canso de decirlo, somos el segundo presupuesto más bajo de la categoría, solo por encima de Inter B”, explica. Además, “tenemos un 60 o un 75 por ciento de jugadores de la casa y es nuestro segundo año en Segunda División”, apunta.

Sin dedicación exclusiva

Una de las principales diferencias en las que quiso incidir el técnico del Caja Rural Atlético Benavente FS frente al resto de equipos de la categoría es que “ellos tienen dedicación exclusiva”. Explica que “nosotros tenemos otra realidad, tenemos jugadores que tienen que trabajar por la mañana y entrenar por la tarde o trabajar por la noche, y yo mismo como entrenador no tengo la dedicación exclusiva que tienen el resto de entrenadores de la categoría”.

No obstante, Chema Sánchez también es realista al asegurar que “igual no era el momento de ascender, porque para dar el salto a Primera División hay que estar muy preparado a nivel de club, de infraestructuras…”, pero del mismo modo tiene claro que “cuando las cosas tengan que llegar, llegarán”.

El rival al que se enfrentaba el combinado blanquiazul no era un reto fácil de asumir. BeSoccer CD UMA Antequera es el flamante campeón de la Copa del Rey, tras dejar en el camino a cinco equipos de Primera División y, además, estaba disputando su quinto play off de ascenso. A pesar de ello, “si hubiéramos llegado a la prórroga, hubiéramos sido favoritos claros, más que nada por la gestión emocional y psicológica de la situación”, asegura Sánchez. Ello se deriva de ese ADN blanquiazul de no rendirse y pelear hasta el final del que tantas veces ha hecho gala a lo largo de una temporada que pone su punto final.

Ya están manos a la obra

Por otro lado, Chema Sánchez afirma que “ya estamos trabajando en la planificación de la plantilla y de la pretemporada y lo haremos durante todo el mes de junio”. También asegura que desde el club seguirán esa hoja de ruta “a ver si podemos tener un mes de julio de desconexión total de fútbol sala para volver con más fuerza”.

Lo que está claro con el equipo blanquiazul es que ha conseguido algo histórico durante esta campaña, pero para alcanzar la cumbre hay que buscar lo más parecido a la perfección. “Se ha puesto el techo muy alto y ahora no tenemos que volvernos locos”, asevera Chema Sánchez y añade que “somos un equipo humilde que lo primero que tiene que hacer es conseguir la permanencia”.

Para el salmantino, lo que ha conseguido el Caja Rural Atlético Benavente FS “es historia, y no solo para Benavente, sino para el deporte de Zamora y de Castilla y León, con humildad, pero lo digo como lo siento”. Sánchez ha querido prometer que “volveremos a llamar a la puerta de la Primera División”, pero para ello, advierte, “tenemos que ir asentando un proyecto a medio plazo”. En la línea de la tranquilidad que siempre transmite el entrenador blanquiazul, asegura que “tenemos que mantener esa mentalidad que yo llamo ‘de trinchera’, de estar ahí agazapados, sin sacar el flequillo, ir trabajando semana a semana y luego la competición nos irá colocando”.