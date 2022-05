Cultural Leonesa - Zamora CF - Objetivo: Aflojar la soga

Hace prácticamente un año, el 9 de mayo de 2021, el Zamora CF salía del Reino de León clasificado para el play-off a Segunda División. Un 2-3 en el marcador final permitían al equipo y a la afición aspirar a todo. La realidad actual es bien distinta, pero la importancia de la victoria no varía. El equipo rojiblanco disputa esta tarde desde las 17.00 horas un derbi regional ante la Cultural y Deportiva Leonesa en el que buscará tres puntos que le permitan seguir soñando con la permanencia, y contando con el beneplácito de las matemáticas, y es que el panorama puede mejorar mucho. Ahora mismo, a falta de cinco jornadas para que concluya la competición, el Zamora CF es tercero por la cola -si contamos al desaparecido Extremadura- y está a 6 puntos más golaveraje de la salvación tras la decisión del TAD en el conflicto Unionistas-Dux. El único camino para mantener la esperanza son los tres puntos ante un rival con el que empataron en la ida (2-2) y que podrá certificar su permanencia si se impone a los zamoranos. Aun así, y como viene sucediendo durante muchas semanas, las urgencias rojiblancas son mucho mayores que las de su rival y eso deberá plasmarse en el terreno de juego.

En su comparecencia previa al encuentro, el entrenador del Zamora CF no dudó en admitir que espera a un rival competitivo y que les va a exigir mucho, algo que no les asusta y es que también recordó que su plantillase sacude presión ante equipo de la zona media alta. “Es un rival de mucho nivel, con un cambio de entrenador por lo que será diferente al de la primera vuelta. En las últimas jornadas está consiguiendo puntos y muchos goles”, apuntó Iglesias quien añadió que vamos al Reino de León, que es complicadísimo, y esperamos un rival que va a salir a competir y querrá contentar a su afición para acabar lo más arriba posible. Pelearán por intentar hacer todos los puntos posibles. Me espero un rival competitivo, de nivel y un partido muy exigente”, comentó el míster en sala de prensa.

Tras una semana positiva en cuanto al estado físico de la plantilla, el equipo inicia el último arreón de la competición, y ellos siguen confiando en lograr el objetivo, siendo, no obstante, realistas con su situación. “Este año nos está enseñando que en fútbol dos más dos no son cuatro, para lo bueno y lo malo”. En esta misma dirección, dejó claro que trabajan y pelearán hasta el final, independientemente de los resultados que siempre luchan porque sean positivos. “Al final nos dará o no para conseguir el objetivo, pero desde luego en cuanto al trabajo que hacen los chicos cada día no tengo nada que reprocharles. Habrá partidos mejores o peores, pero en actitud, compromiso y remar todos en la misma dirección no hay nada que decirle a nadie, ni jugadores, ni club, ni cuerpo técnico. Esto es fútbol, haces partidos muy buenos y no ganas, y otros partidos que no son buenos y ganas. El cómputo general hasta la fecha, yo creo, por números, es que el Zamora ha tenido más partidos de merecer más que a la inversa”, subrayó el entrenador de los zamoranos.

De este modo, con la mejor actitud y dispuestos a todo, Yago Iglesias sí avanzó que podría hacer algún cambio en el once inicial que ha sacado en los dos últimos compromisos, frente al Racing de Ferrol y al Tudelano. Cabe destacar la vuelta de Adri Herrera, la mejoría de Carlos y la buena adaptación de Juanan que también podría tener peso en el partido. Todo se verá desde antes de las cinco de la tarde siendo conscientes de lo que ayer hicieron algunos de sus rivales directos: el Talavera perdió ante el Ferrol, mientras que el Tudelano repartió puntos con Unionistas. Hoy también juega el Dux Internacional ante el Calahorra, y el Valladolid Promesas en casa del Sanse.

El equipo se acerca a la zona de confort

El Zamora CF se situó sin jugar un poco más cerca de la permanencia. El TAD dio la razón a Unionistas en su conflicto con el DUX y deja el partido que disputaron en 0-0, lo que supone restar dos puntos a los madrileños que quedan con 36. Así, a falta de cinco jornadas el equipo está a 6 mas golaveraje de su objetivo. Mientras, el Deportivo confía en que el Comité de Apelación le de la razón en su denuncia por alineación indebida del filial del Athletic, a pesar de que el Juez Único haya desestimado esa reclamación, ya que, según explicó su entrenador, Borja Jiménez, hay un precedente similar que ha seguido el mismo camino. El juez da, en parte, la razón al Deportivo, pero, al aplicar el código normativo no ve responsabilidad disciplinaria alguna en la alineación de Juan Artola y Youssouf Diarra en el partido del 10 de abril.