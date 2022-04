El entrenador del Zamora CF, Yago Iglesias, insistió ayer en su optimismo pese a la delicada situación del equipo “mientras la clasificación y las matemáticas no digan lo contrario”. El técnico gallego analizó ante los medios de comunicación que queda quince puntos por disputar, que la sentencia sobre la denuncia del Deportivo al Bilbao Ath. ha confirmado a Talavera y Dux como rivales en la lucha por la permanencia y que van a quedar seis o siete equipos en la lucha por una plaza, “pero quedan todavía jornadas para conseguirlo, pero lo importante es que el equipo esté al nivel de las últimas semanas, y seguir enganchados hasta la última jornada si volvemos a sumar de tres en tres”.

El entrenador gallego aseguró que su continuidad en el Zamora, “no depende al cien por cien de mi. Todo lo que rodea al club, directivos, medios, infraestructura, son de otro nivel y creo que éste es un sitio muy bueno para crecer. Llegado el momento, habrá que esperar al final de la temporada pero esto va de dos partes y no sólo de una”, dijo el técnico rojiblanco.

Yago Iglesias desconoce cuántos puntos tendrá que sumar su equipo para alcanzar esa plaza de la salvación: “lo único que podemos controlar es lo que hacemos cada día, y cuando llegue el domingo dar nuestra mejor versión. Esto es fútbol, y este año nos está enseñando que dos más dos no son cuatro, y no podemos pensar más allá del entrenamiento de mañana y de escoger a los mejores para el partido del domingo”.

“No era sencillo ya el reto cuando llegué al Zamora, lo asumí como un reto, como un paso adelante, yo personalmente para crecer como entrenador, para ayudar al Zamora en lo que pudiera y mi filosofía sigue siendo la misma. Cada semana hemos ido navegando por distintos estados a lo largo de estas veinte semanas en las que el equipo ha competido mejor y peor, pero ha ido escalando en términos de rendimiento y de competición. Al final no sé si nos dará para alcanzar el objetivo, pero el trabajo que hacen los chicos cada día, no tengo nada que reprocharles a nivel de actitud y compromiso. No tengo nada que decirle a nadie de club porque todos estamos remando en la misma dirección. Haces partidos buenos y no eres capaz de ganar y otros en los que juegas peor y ganas. Pero el Zamora ha tenido más partidos en los que habría merecido más que en los que ocurrió lo contrario”.