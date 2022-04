Francisco Requejo: Reconocimiento a una vida ligada a las orillas en la I Gala Nacional

Francisco Javier Requejo García vivió el pasado fin de semana uno de los momentos más especiales de toda su carrera deportiva cuando su trayectoria y labor dentro del mundo de la pesca fue reconocida en la Gala Nacional celebrada en Arroyo de la Encomienda. El primer acto en Europa de este tipo dentro de un deporte cuya repercusión, muchas veces, no adquiere la dimensión que merece.

Requejo lleva “toda la vida en Zamora” y, pese a dedicarse a la construcción, cuenta también con un negocio de pesca. Reconoce que es su “hobby” pero también su gran pasión ya que empezó cogiendo una caña cuando “apenas tenía uso de razón” de la mano de su padre. Un inicio temprano que le llevó a pasar muchas horas junto al agua hasta que decidió dar el paso al escenario competitivo, donde lleva más de tres décadas coleccionando éxitos.

Este pescador, que empezó a medir su talento con el de otros rivales a los 19 años, ha sido campeón de Zamora y de Castilla y León. Títulos que junto a los trofeos de subcampeón o tercer clasificado en competiciones regionales conforman un gran palmarés que inició en las modalidades de “Enchufable” e inglesa para pasarse, posteriormente, a las modalidades de CatFishing y Feeder.

“A mí siempre me gustó la pesca de ciprínidos y cuando se introdujo el CatFishing me aventuré a ella; después llegó una nueva modalidad, la pesca con cebador, y también fui de los primeros en practicarla en la región”, recuerda, señalando que por entonces era uno de los “pioneros” en la modalidad en la que fue reconocido en tierras vallisoletanas.

Su papel en “Feeder” llevaron a Francisco Javier Requejo a estar entre los ocho nominados al premio en esa categoría en una Gala Nacional de Pesca que para él “ha sido una experiencia maravillosa” y le ha servido “como impulso” para afrontar con mas ganas esta temporada.

“Lo más especial sobre este reconocimiento es que no es una distinción que se otorgue por los títulos que puedas tener. Si hubiera sido así, quizá hubiera ganado el premio en mí categoría; recompensa la labor de los pescadores en su modalidad y la colaboración con el programa “Río de la Vida”, organizador de este acto”, apunta el pescador, que confiesa haberse “alegrado mucho” por haber sido incluido en la lista de cien deportistas nacionales nominados a unos premios durante cuya entrega se le puso “la piel de gallina”.

“Cuando me llamaron me quedé sorprendido pero después, viendo la implicación de toda la localidad en el evento, aún más. Hay que agradecer y subrayar el trabajo de Oscar Arratia y Sebastián Cuestas que, al frente de este acto, han creado una cita de la que deberían tomar parte en el resto de Europa”, apunta Requejo, agradecido por el reconocimiento y comprometido con la causa que representa, la difusión y crecimiento de la pesca.

En ese sentido, el especialista en Feeder tiene claro que Zamora puede y debe dar un paso al frente pues es una ciudad con “muy buenos pescadores” que optan siempre a lo más alto en las diversas citas que participan. Desde él mismo, que dentro de unos días acudirá “con muchísima ilusión” al Territorial de su modalidad en busca del título autonómico, a otros como “Curro, todo un mundialista, o su hijo, que está camino de seguir los pasos de su padre”.

"En Zamora hay muy buenos pescadores, ha sido y es la provincia número uno de la región en este deporte" Francisco Javier Requejo - Pescador

“Esta provincia ha sido y es, a nivel regional, la número uno con diferencia a nivel de pescadores”, asegura, señalando Requejo que otra de las tareas más importantes que hay es la transmisión de este deporte y la labor que realizan los clubes como el suyo, CatFishing Montelarreina, a la hora de inculcar tanto a “gente joven como no tan joven” esta afición a través de diferentes citas. Una labor que considera, no está exenta de dificultades; más bien todo lo contrario.

“La pesca está un poco abandonada en Zamora”, comenta, añadiendo: “es cierto que la provincia cuenta con un alto número de pescadores pero, después, hay muy pocos que estén federados. El número de licencias no corresponde con el de fichas federativas y eso nos resta capacidad y peso”.

Bajo su punto de vista, los pescadores no son los grandes responsables de esta situación. Todo deriva de la “poca visibilidad” y de la falta de “un escenario de pesca adecuado” para Zamora, donde los puntos que tienen los amantes de este deporte para su práctica “valen para poco” y se encuentran “muy alejados de la zona urbana” como para tener trascendencia social.

“Los pescadores teníamos el embalse de Almendra pero sus condiciones no son buenas. Al igual que Ricobayo, son dos zonas con mucha variación en el nivel de agua y que no te permiten organizar nada con cierta seguridad. Además, están muy alejadas de Zamora y eso hace que los niños no puedan acercarse al mundillo de la pesca”, explica, apostillando: “ahora mismo los niños solo piensan en las consolas y el ocio electrónico y es muy difícil que si no ven el deporte de la pesca puedan interesarse por él”. “A mí me causa gran felicidad cuando veo a un niño que deja su móvil a un lado y pone su atención en si un pez “pica” o no”, añade, señalando que está deseoso de compartir con su nieto esa experiencia y comparando las zonas de pesca zamoranas con las de Valladolid, “que cuenta con Las Moreras, un sitio al que siempre acude gente a curiosear”.

En ese sentido, el de acercar la pesa a la capital, Francisco Javier Requejo cuenta con una idea clara en su cabeza: la creación de un escenario de pesca en la zona de entrepuentes en la capital. Una idea que ya ha comentado con otros pescadores y que, según cree, daría muchos beneficios a Zamora.

"La creación de un escenario en entrepuentes sería un atractivo económico muy grande para la ciudad. Francisco Javier Requejo - Pescador

“El trofeo que se organiza en San Pedro es un gran ejemplo del potencial que tiene esa zona, como también la cita que tiene prevista el CatFishing Montelarreina después de esa cita”, apunta Francisco Javier Requejo, señalando que es “una zona preciosa con muchas posibilidades que puede hacer que la juventud se anime porque, ahora mismo, hay que desplazase lejísimos y la pesca no se ve”. Un enclave que, bajo su punto de vista, otorgaría “un atractivo económico” a la ciudad. “Un escenario como ese permitiría a Zamora albergar campeonatos provinciales, regionales y, puede, que nacionales. Sería un importante activo para la ciudad, con repercusión en sus hoteles, restaurantes, en la ganadería o la agricultura”, relata, afirmando que “se trata de una capital de provincia con una calidad de vida y un tamaño ideal, una gastronomía y una restauración ideal” para ello.

Para Requejo, este es un punto importante para el futuro de la pesca en Zamora y sabe que requiere de la unión de todos para que tome forma, desde “los propios pescadores a la delegación e instituciones”. “Sería bueno para todos, da igual quien se cuelgue la medalla, y tampoco creo que haga falta una gran inversión”, expresa con cierto desánimo, consciente de que hay un camino muy largo en ese sentido y que otras iniciativas, como la que parecía iba a cobrar forma en Villaralbo, tampoco han dado sus frutos.

Ese escenario ideal dibuja una sonrisa en la cara de Francisco Javier Requejo, deseoso de seguir aportando a la pesca zamorano sin esperar a que el enclave en la zona de Entrepuentes se convierta en realidad. Animado para transformar la energía del reciente reconocimiento nacional que ha recibido en un éxito en el próximo Territorial.