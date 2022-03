Noel Martín se ha alzado ganador del Trofeo de Ciclismo Ayuntamiento de Zamora, que cumplía su 41º edición, permitiendo a su equipo el Rías Baixas repetir triunfo, de nuevo al "sprint", mientras que el mejor equipo fue el Zamora Enamora que demostró que sí se puede ser profeta en su tierra, y el mejor zamorano resultó Javier Manzano.

La vivida por las carreteras de la provincia fue una carrera rapidísima desde el banderazo de salida que, aunque dejó continuos intentos de fuga en los kilómetros iniciales, ninguno llegó a fructificar. David Delgado (Bicicletas Rodríguez-Extremadura) fue de los pocos ciclistas en conseguir abrir un pequeño hueco con el grupo principal, aunque su aventura apenas llegó a unos 5 kilómetros rodando en solitario, siendo alcanzado al pasar por la localidad de Pereruela.

Antes de alcanzar el ecuador de la prueba, a 50 kilómetros del final, se producía el hecho que marcaría su devenir. Cuando se llegaba a la altura de la población de Gáname tenía lugar una importante y numerosa montonera con ciclistas implicados de casi todos los equipos, situación que provocaba que se neutralizara la marcha al tener que abandonar las ambulancias presentes la burbuja de seguridad con alguno de los corredores más afectados.

MEDIA HORA PARADOS

Tras casi media hora de parón en Moral de Sayago se reanudaba la carrera, empezando prácticamente de cero, y con los equipos de los velocistas realizando un control férreo a todo corredor que intentaba saltar tanto en los altos de Villalcampo como en Muelas del Pan. En el tramo de la "carretera de los infiernos", una vez superada Almaraz de Duero, el que sí lograba poner picante a la parte final era Raúl González (Valverde Team-Ricardo Fuentes), que llegó a sumar hasta 30" a su favor, la mayor renta de ningún ciclista en la jornada. Ya en el ascenso a La Barrosa alcanzaba su rueda un trío conformado por Xabier Berasategi (Laboral Kutxa), Iker Barandiaran (Eiser-Hirumet) y Tom Martin (Brocar-ALÉ), aunque todos ellos eran reabsorbidos por el pelotón cuando se coronaba el alto y se enfilaba ya hacia las calles de Zamora.

Un año más los vecinos vieron un desenlace al "sprint", y en esta ocasión era Noel Martín el que daba la victoria al equipo gallego del Vigo-Rías Baixas tras demostrar con claridad ser el más fuerte en la avenida de la Feria de la capital zamorana. Tras él entraban el ganador en 2020, Alejandro Gomiz (Supermercados Froiz) y Fran García Rus (Aluminios Cortizo).

La victoria en la clasificación de la montaña, patrocinado por Hotel Restaurante Casa Aurelia, fue para el colombiano Steven Bayona (Previley-Maglia-Coforma-Bembibre), mientras que la general por equipos se la llevaba el conjunto local del Globalia Artes Gráficas-Zamora Enamora, subiendo por primera vez a un podio esta temporada curiosamente en la cita de casa. Mientras, el mejor zamorano fue Javier Manzano.

DECLARACIONES DEL GANADOR

“Esta victoria va para mi compañero Ramón Fernández que ha sufrido una caída fea en el día de hoy. Ojalá se recuperé pronto”. En cuanto al desenlace del día, el corredor abulense lo veía claro, “He estado todo el tiempo en posiciones delanteras, justamente para evitar enganchones o cortes, aunque sé que se gasta más. Luego ya bien colocado en los últimos kilómetros, me he encontrado con buenas piernas y he sabido rematar. Estoy muy satisfecho”.