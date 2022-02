Fastidiado por la derrota, y más aun por haber dejado escapar una oportunidad de oro para estar en puestos de permanencia y abrir brecha con rivales directos por el mismo objetivo y es que los resultados de terceros han sido favorables a los zamoranos. Así se encontraba el entrenador del Zamora CF tras el 0-3 ante el San Sebastián de los Reyes, un resultado difícil de digerir por el cuerpo técnico, plantilla y afición.

Yago Iglesias recordó que en hasta los tres cuartos de campo fue uno de los mejores encuentros rubricados por el equipo desde su llegada, y dejó claro que antes del 0-1 los suyos hicieron méritos suficientes para ponerse por delante, pero desaprovecharon la ocasión y lo acabaron pagando. “En el segundo tiempo ellos han tenido la primera y la han metido, y el equipo se ha resentido”, admitió el gallego quien insistió en que el resultado es demasiado abultado para lo que se vio sobre el césped. “Me jode porque quiero ganar y era un partido para acercarnos, para salir de ahí, pero igual que dije ante el Athletic B, todos los días sale el sol” y desde el lunes se estará pensando en el próximo desplazamiento a Badajoz. “Hay que seguir, no queda otra" insistió el míster quien no quiso personalizar ni descargar en nadie en concreto la derrota ya que “sería ventajista decir que el culpable de los goles es solo uno”.

Yago Iglesias: "La situación es mejor de cuando llegué”

Respecto a la afición, y haciendo hincapié en que tienen todo el derecho en mostrar su malestar (se escucharon gritos contra Villafañe) sí quiso recordar que si les animan durante los noventa minutos “estaremos más cerca de conseguir cosas pero si cuando uno falla o se toman decisiones erráticas se pita, será más difícil”. “El público tiene todo el derecho a mostrar su malestar y nosotros debemos seguir trabajando y mejorando”.

Por último comentó que “la situación es mejor de cuando llegué” dado que están más cerca de la permanencia y el de Sanse “no fue un partido de 0-3”.