El Zamora CF sigue en puestos de descenso tras caer derrotado ante el San Sebastián de los Reyes que fue mucho más efectivo, y es que los rojiblancos dejaron escapar grandes oportunidades para que el resultado hubiese sido otro.

Al final un 0-3 que deja al equipo en zona de peligro y a la afición muy enfadada y pidiendo responsabilidades.

Una semana más Yago Iglesias revolucionó su once inicial, dejando claro que sigue sin encontrar un equipo tipo, más allá de las variantes puntuales. Así, con Villanueva en portería fue Garay el que ubicó en el lateral derecho tras las bajas de Jordan y Parra, mientras que como centrales estuvieron Cordero y Álvaro Molina, y Jon Rojo en la izquierda. Carlos Ramos, Jorge Fernández y Dani Hernández mandaban en el centro del campo, con Kepa y Yanis de extremos muy abiertos y Losada como delantero en punta.

JORNADA 24⚽️|



Ya tenemos la alineación que sacará Yago Iglesias en el Ruta de la Plata ✌🏻



El ZCF saldrá con el siguiente once frente a la @UDSanse 👏🏻#VamosMiZamora pic.twitter.com/X8HmvomOek — Zamora CF (@ZCFoficial) 20 de febrero de 2022

Se inició así un encuentro que el Zamora CF no debía desaprovechar y es que podía llevarles al ansiado puesto de permanencia que tenían a tiro tras la derrota del Talavera (1-3 ante el Badajoz), una circunstancia de la que era necesario sacar rédito.

Tras diez minutos de tanteo, la primera llegada se vivió a balón parado con una falta que botó Dani Hernández y que peinó Carlos Ramos sin apenas inquietar al meta de los madrileños del San Sebastián de los Reyes por lo que no se puede ni contabilizar como ocasión. El tiempo pasaba y a pesar de que el Zamora CF contaba con potencial en el césped, eso no se traducía en un juego ofensivo de los rojiblancos que no ponían mordiente en sus acciones, al menos hasta ese momento.

La buena noticia es que en el Sanse estaban haciendo mucho menos en ataque y Villanueva estaba siendo un convidado de piedra sin apenas intervención en el juego hasta que en 18 tuvo que sacar una buena mano para desviar a córner el primer disparo a puerta de los madrileños. La respuesta la tuvo Dani Hernández con un tiro que atrapó el cancerbero que animó al respetable, para después ver un cabezazo de Molina a la salida de un córner.

El partido seguía frío cumplida la media hora y ninguno de los dos equipos conseguía alzarse como dominador del encuentro, aunque la responsabilidad y presión estaba sobre un Zamora que no terminaba de asentarse en el terreno de juego. Yanis tiraba de velocidad para sorprender a una defensa siempre bien posicionada, y provocando momentos de tensión con una caída dentro del área que el árbitro no sancionó.

Con un empate a cero corto para los intereses del Zamora CF, y con un mucho margen de mejora en cuanto a lo ofrecido se alcanzó la recta final donde se vivieron los mejores minutos de los de Yago Iglesias, que, ahora sí, se volcaron sobre portería rival. La oportunidad estrella llegó con una falta en el pico del área perfecta para desequilibrar el marcador pero que Dani Hernández estrelló en un defensa, para continuar con tres saques de esquina consecutivos y una última falta que botó Jorge Fernández y terminó por despejar el San Sebastián para llegar al descanso sin cambios en el electrónico.

Con la reanudación se vio el primer cambio en las filas rivales, mientras que Iglesias ponía a calentar a varios de sus suplentes, entre ellos a Dongou, Baselga y Luque.

El Zamora CF salió más incisivo en su juego en este segundo tiempo y buscando ese gol que llevaba semanas resistiéndose. Las ocasiones se multiplicaban a balón parado, igual que en los últimos compases de la primera parte, aunque una y otra vez la defensa madrileña despejaba cualquier peligro. El equipo ya tenía el control del encuentro y rondaban el gol que tuvo Dani Hernández tras un buen balón que le puso Kepa, pero que despejó el portero. Ahora sí, el Zamora estaba poniendo toda la carne en el asador en busca de un tanto que se resistía, y la desesperación se hacía ver en césped y grada.

Enfrente tampoco se quedaban quietos y cuando parecían entregados Molina pudo acabar con cualquier esperanza con un balón que se estrelló milagrosamente en el larguero. Se alcanzó la hora de partido y el duelo estaba en su momento álgido. César Yanis se vistió de líder en una preciosa jugada personal pero de la que tampoco se sacó fruto. Se perdonaba demasiado, y la pena era que lo podían terminan pagando, como así fue.

PRIMEROS CAMBIOS EN EL CUADRO ZAMORANO

Viendo en desgaste Yago empezó a mover el equipo dando entrada a Luque y Adri Herrera por Jorge y Losada. Nada más salir Adri Herrera protagonizó un gran remate que pudo ser el 1-0, y el equipo gozó de más y más saques de esquina, todos ellos con el mismo éxito (ninguno) pero que hacían pensar que la victoria estaba cerca. También Carlos Ramos lo intentaba con "su" disparo estrella, pero ni por esas, y eso que hay que admitir que los rojiblancos estaban sometiendo a su rival.

Sin embargo, en una de las escasas llegadas, el Sanse recibió el máximo botín. Un balón que le llega a Borja Martínez, que le dio tiempo a colocarse y disparar para sorprender a Villanueva y poner el 0-1 en el marcador. El gol, como era de esperar dado que estaba en un buen momento cayó como un jarro de agua fría para un equipo que sigue negado de cara a portería que tuvo numerosas ocasiones para haberse adelantado.

A partir de ahí comenzó una nueva lucha pero fue el Sanse quien estuvo a punto de poner el 0-2 poco antes de que Ramos obligase al meta a lucirse en una buena intentona.

MÁS PÓLVORA EN EL CAMPO

Viendo que se le iban los puntos y el partido, Iglesias fue a por todas. Dos delanteros por dos defensas y a jugársela. Los nervios también pasaban factura y es que se estaba perdiendo una oportunidad brutal en la lucha por la salvación. Cualquier atisbo de milagro se difuminó en el 89 con una preciosa (porque lo fue) jugada, tacón incluido, y el balón entre las piernas de Villanueva que fue el 0-2.

La afición, al menos parte de ella, hizo saber su enfado con el director deportivo en un tiempo de añadido en el que el Zamora CF siguió buscando un gol que lleva cinco partidos resistiéndose. Pero fue el Sanse el que de vaselina y desde muy lejos puso el 0-3 final, aprovechando la ausencia de defensa.

0-3, en descenso y a pensar en el Badajoz, donde no estará Carlos Ramos por acumulación de tarjetas.