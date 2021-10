Recoletas Zamora perdió su primer encuentro de la temporada en la Liga Femenina Challenge y lo hizo ante un Hozono Global Jairis que supo sobreponerse al gran inicio de las zamoranas que, al contrario de lo que suele suceder, fueron de más a menos durante el partido de ayer en tierras murcianas y se mostraron incapaces de frenar a Erika de Souza en la pintura. Esta derrota que entraba dentro de lo posible dada la calidad del equipo de Alcantarilla, rompe una racha de cuatro victorias seguidas que había llevado al equipo naranja al liderato de la clasificación que, de todas formas, mantiene y supondrá un toque de atención para que el Zamarat sea consciente de que no va a ser sencillo alcanzar el reto del ascenso, dado que, además, hay otros equipos en la Liga Challenge que se están mostrando también muy fuertes y que lucharán por esas dos plazas que darán el regreso a la Liga Endesa.

En el partido de ayer, se rompió además la tendencia de que el Recoletas Zamora afrontaba sus partidos de menos a más para terminar dominando en la recta final, algo que ayer se rompió porque, como ya había previsto el propio equipo naranja, la plantilla del Jairis es también muy completa y, además, posee una jugadora que domina por encima de cualquier otra en esta Liga el juego interior, como es la brasileña Erika da Souza.

El encuentro comenzó con mucha igualdad, pero a partir del minuto 3 las zamoranas tomaron la iniciativa en el marcador, ajustaron su defensa y consiguieron secar por completo el ataque de un Hozono Global Jairis que sufría lo indecible, perdía balones y no conseguía lanzar con comodidad. Tanto, que las locales estuvieron mas de cinco minutos y medio sin ver aro. Mientras tanto, las zamoranas, pese a la solidez defensiva de su rival, conseguían abrir una brecha de 7 puntos en el luminoso (5-12, minuto 8).

La argentina Sangalli ponía fin a la sequía local, pero María Barneda replicaba con un triple que dejó el marcador en 7-15 al final del primer cuarto, una renta que llegó a ser superior a los diez puntos en el inicio del segundo (9-20). Pero si alguien daba por muerto a Hozono Global Jairis se equivocaba. Las murcianas tiraron de banquillo, movieron ficha, cambiaron de defensa y se lanzaron a por todas ante un Zamarat que con las rotaciones, perdió fuelle y encajó un parcial de 13-0 que le daba la vuelta al luminoso mediado el segundo cuarto (22-20). Hasta cuatro minutos estuvieron sin ver aro las de Jacinto Carbajal que sin embargo sí consiguieron frenar la escapada de su rival. Así, Nneka Ezeigbo ponía fin a la sequía y empataba de nuevo el marcador (22-22), aunque aún les costó otro minuto zafarse de la presión defensiva impuesta por las murcianas. Al final, lo consiguieron y en la recta final del cuarto Ezeigbo y Che conseguían anotar y permitían a las suyas irse al descanso con una ventaja de 3 puntos (24-27).

Ya en el tercer cuarto, el encuentro se mantuvo en la más absoluta igualdad. Con Miscenko tratando de mantener a raya a De Souza, las zamoranas conseguían mantenerse por delante en el marcador, aunque con ventajas cortas que no le permitían relajarse lo más mínimo.

Pero Miscenko no tardó en cargarse de faltas y De Souza lo aprovechó para anotar el 32-32 a cinco minutos para el final del cuarto. Fue un duro revés para las de Carbajal, pero aparecieron Waters y Green para volver a dar aire a Recoletas Zamora (32-37 a 4´23 para el final del cuarto). Lo que no consiguieron las visitantes fue frenar el tiro exterior de su rival que, con dos tiros triples volvía a darle la vuelta al marcador y entraba en el cuarto decisivo con ventaja de un punto (42-41).

El partido estaba igualadísimo y todo era posible, pero lo cierto es que Recoletas Zamora no estuvo a la altura de otras ocasiones. Las rotaciones comenzaron a fallar y Jairis, por su parte, parecía ir cada vez a más. Con Robinson en la dirección, las locales controlaron el ritmo del encuentro, mientras que De Souza se encargaba de imponer su ley bajo los tableros. Una dupla que no dejaba opciones a un Zamarat desdibujado que apenas conseguía firmar seis puntos en este último cuarto. Nada funcionaba y Carbajal veía cómo las murcianas no tardaban en escaparse de 9 puntos (54-45, minuto 36). Un parcial de 12-4 que, además, minó la confianza del Recoletas y dio alas a un Hozono Global Jairis que acababa llevándose el triunfo con comodidad.