Tras abandonar las filas del Atlético Benavente hace apenas unas semanas, Alejandro Marcos, más conocido como “Yayo” ha unido su camino al del F.S. Salamanca que ha finalizado esta temporada en Tercera División en cuarto lugar. Yayo, deja atrás seis temporadas en el cuadro blanquiazul al que llegó en edad juvenil, aunque ha reconocido que su salida del club benaventano no es definitiva, simplemente se ha terminado una etapa: “Son etapas, esto no acaba aquí supongo que será un hasta luego ya que en mi mente está volver algún día. Ahora toca disfrutar en Salamanca y en cuanto pueda volver, volver a Benavente”.

Ahora, este ala diestro llega a un equipo que busca consolidar su proyecto y conseguir ascender a Segunda División B. No lo hará con Tomás de Dios en el banquillo charro ya que el técnico salmantino ha puesto rumbo a la Ciudad Autónoma de Ceuta para hacerse cargo del banquillo del Unión África Ceutí. Yayo, se suma a la lista de fichajes del club salmantino tras la llegada de Juanan, procedente del Intersala zamorano. Para el benaventano, el proyecto de Juanlu Alonso le hizo decantarse por ellos: “Ellos fueron el primer equipo que se interesaron por mí también tenían el mejor proyecto a mi parecer y los que mejores condiciones me podían ofrecer ya que me voy a Salamanca a estudiar”.

Atrás quedan seis temporadas, dos títulos de Segunda B y un ascenso a Segunda División para un jugador que a sus 21 años todavía tiene mucho futbol sala que regalar y quien sabe, si de nuevo en el Pabellón de la Rosaleda.