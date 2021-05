Hasta aquí llegó el Zamora CF

No pudo ser, aunque se mostró orgullo hasta el final. El Zamora CF despidió ayer una magnífica temporada, y lo hizo al perder ante uno de los claros candidatos al ascenso, el CD Badajoz, en el primer partido de play-off. Esa derrota, eso sí, no resta un ápice de brillantez al curso ejecutado por un equipo que hace un año estaba en Tercera División y la campaña 21-22 jugará en la Primera RFEF.

Para la ocasión Movilla no quiso innovar, y apostó por su once “tipo” de las últimas semanas, aprovechando que Adri Crespo sí llegó al encuentro, algo que se dudaba durante la semana, aunque el central iba a ser sustituido mucho antes de lo previsto. Así, con Villanueva en portería, el entrenador alineó a su defensa más habitual con Parra, Piña, Crespo y Alex Menéndez, y con Delmonte unos metros por delante de la defensa, haciendo de enganche con la línea de tres en la que estuvieron Perero, Carlos Ramos y Dani Hernández, para concluir con Escudero y Coscia como hombres más adelantados. Enfrente, Fernando Estévez sí introdujo algún cambio, incluido el dibujo al apostar por un 4-4-2 para hacer frente a un equipo rojiblanco que el técnico calificó de “complicadísimo de ganar”.

Conjurados, conscientes de lo mucho que había por ganar y dispuestos a dejarse todo sobre el césped. Así se encontraban los jugadores del Zamora CF que confiaban en sus posibilidades de eliminar a uno de los máximos aspirantes al ascenso, y hacerlo, además, acompañados de una parte de su afición desplazada al Francisco de la Hera.

Arrancó la semifinal y rápido se notó la intención zamorana con una primera internada de Dani Hernández que acabó en el primer córner a favor y la primera buena parada de Royo. El Zamora avisaba a un Badajoz que tenía la presión, y la contestación vino también a balón parado, primero con un saque de esquina y después con una falta en contra que se pudo salvar. A estas alturas de partido Adri Crespo, tras un golpe fortuito con Villanueva y Jesús Clemente, se veía obligado a pedir el cambio cuando se cumplía el minuto diez de partido y era Hache quien pisaba el terreno de juego.

El Zamora CF trató de recomponerse de este primer revés y el Badajoz tomó el mando, aunque consciente de que cualquier jugada podía suponer un gol rojiblanco que pudo lograr Coscia en un disparo que desvió el meta, y que tuvo como respuesta una falta que Corredera estrelló en el larguero. El encuentro no estaba defraudando y ambos equipos estaban poniendo toda la carne en el asador con constantes llegadas a área contraria en busca de desequilibrar una eliminatoria que se estaba vendiendo cara, y que llegado al ecuador de la primera parte no tenía dueño.

Todo cambió instantes después, en el minuto 26, cuando en una nueva llegada David Concha protagonizaba un zurdazo que, tras golpear en la escuadra, se convertía en el 1-0, imposible para Villanueva. El Zamora tenía que mantenerse arriba y eso intentó desde que el balón volvió a ponerse en juego, sabedor de que es capaz de remontar resultados adversos como había hecho hace ocho días en León. Sin embargo, los nervios eran una realidad en cuadro zamorano que empezaba a precipitarse en sus acciones, mientras que los pacenses volvían a cercar la portería zamorana con verdadero peligro. Era el turno de la defensa y estaba respondiendo para mantener viva la eliminatoria y frenar las continuas embestidas de los rivales, que llegaron a los últimos compases absolutamente volcados, aunque el Zamora supo aguantar y eso que Corredera tuvo una clarísima que acabó en el lateral de la red. Sin embargo, pocos segundos antes del descanso el Badajoz iba a tener la última e inmejorable ocasión de ampliar su ventaja, un penalti sobre Tomás Sánchez que Aquino convertía en el 2-0, y con ese marcador se enfiló vestuarios.

La dificultad era máxima, pero había que intentarlo, aunque el Badajoz no se encerró y buscó el tercero. Así se reinició el encuentro con un Zamora más centrado y que quería recuperar su identidad en esta segunda parte, aunque los pacenses no iban a ponérselo fácil. Lo intentaba Dani Hernández pero los pases eran cada vez menos certeros, y los locales empezaban a meter miedo. De nuevo Corredera ponía a prueba a Jonvi y después Gorka quiso encarar potería pero se encontró con Parra que desbarató la opción. Enfrente el Zamora CF demostraba que no estaba muerto para sacar renta de las opciones que le llegaban, en su mayoría a balón parado, pero el reloj avanzaba y demasiado deprisa.

Bajo palos Villanueva empezaba a multiplicarse y el equipo sacaba el orgullo que le ha caracterizado durante toda la temporada, demostrando que su pelea acaba cuando lo dice el árbitro aunque las fuerzas empezaban a flaquear. Los de Movilla llegaban cada más a cuentagotas y con menos energía ante un rival que parecía más entero y que seguía teniendo fuerzas para replegarse a toda velocidad cuando el Zamora iniciaba una contra. Se llegó a los últimos compases, y los rojiblancos se lanzaron para obligar a Royo a intervenir, y hasta Villanueva subió a rematar para apurar todas las opciones. Al final no pudo ser y el Zamora dice adiós a una gran temporada. La próxima será en Primera RFEF.