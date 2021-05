En un mágico play-off, el futbolista del Badajoz que más magia pone en cada encuentro, Álex Corredera, analiza la primera eliminatoria ante el Zamora, el domingo a las 20.15 horas en el Francisco de la Hera de Almendralejo. “Será un rival duro seguro, tampoco lo conozco muchísimo, pero si se ha metido entre los tres primeros y más en el grupo uno quedándose toda la gente fuera que se ha quedado con equipos muy fuertes, será porque tienen un buen nivel. Mantienen parte del bloque del año pasado, se conocen bien desde hace tiempo, juegan juntos y eso ayuda. Para ellos es un premio y vendrán a por todas”.

El mediapunta blanquinegro subraya “a partido único es otra historia, cualquiera puede ganar a cualquiera”. La clave es “estar bien, dar lo mejor de nosotros y en la línea de lo que venimos haciendo. No hace falta que nos volvamos locos, sabemos de la importancia que tiene el partido pero venimos haciendo las cosas bien durante el año y no tenemos que cambiar prácticamente nada sino reforzar las cosas que nos están saliendo y apretar a tope”.

La humildad es lo primero. “Hemos hecho una temporada hasta ahora muy buena sumando muchos puntos, pero siempre desde la humildad, sabiendo que somos un equipo de Segunda B como cualquier otro. Hay momentos en los partidos que nos toca sufrir, en otros correr, hay equipos que nos pueden dominar igual que nosotros a ellos y con la humildad de saber que nos pueden pasar cosas buenas y malas y hay que estar preparado para que lo bueno no te haga relajarte ni lo malo hundirte en un partido”.

Los jugadores asumen que los partidos “son muy largos y hay que pelearlos hasta el final. Tenemos nuestras opciones y muy buenas, venimos con mucha confianza y ojalá salga”.

Obviamente los jugadores preferían el Nuevo Vivero “por el estadio y la gente” pero jugar en el Francisco de la Hera “por el césped y dimensiones”, dice Álex que “se ajusta perfectamente a lo que nosotros queríamos. Está en perfectas condiciones. Conseguimos la victoria en la liga ante el Extremadura y ojalá podamos repetir”.

Para el futbolista catalán, el anfitrión no tiene ventajas “pero sí el hecho de no tener que cambiar rutinas que venimos todo el año entrenando, estando en casa, viajando en días de partido cuando estamos cerca y eso lo podemos repetir. No tenemos que concentrarnos, estar días fuera de casa sino estar en nuestras instalaciones como habitualmente, con tranquilidad, preparar el partido bien y jugar el domingo”.

Respecto a que el Badajoz es el mejor de los 102 equipos de Segunda B, subraya que “todo es dulce y muy bonito y parece que está hecho y hay que subir por decreto, pero hay que estar muy tranquilo y con la cabeza muy fría. Son unos playoffs diferentes, a un partido, nos jugamos mucho igual que ellos y puede pasar de todo”.

El jugador es el pichichi del equipo de Fernando Estévez con 10 goles. “Es verdad que los goles ayudan al equipo, pero al final son el reflejo del trabajo del equipo y de lo que me ayuda. Me siento muy arropado por los compañeros, en una dinámica buena, tengo un sitio en Badajoz importante y eso hace que pueda tener más oportunidades y me aparezcan más opciones. El equipo me ayuda muchísimo y puedo poner mi granito de arena”.