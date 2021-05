El Zamora CF consiguió el pase al play off de ascenso a Segunda B (2-3) y lo hizo de la forma más brillante con una gran remontada en la que superó el 2-0 que campaba en el marcador al comienzo de la segunda parte. La victoria de Valladolid B sobre Unionista (2-1) puso lo que faltaba y el equipo rojiblanco entrará hoy lunes en el sorteo de las semifinales para el ascenso que se jugarán en Extremadura el próximo fin de semana.

Ha sido otra brillantísima página en la historia del club rojiblanco, comparable a las que escribió en la década pasada en las otras fases de ascenso en las que se quedó a un paso de la Liga Profesional, y fue además una muestra más de la confianza en si mismo que ha alcanzado este grupo humano que ni siquiera echa en falta las numerosas bajas por lesión que ha ido acumulando a lo largo de esta inolvidable temporada.

El Zamora jugó como en casa porque eran sus seguidores los únicos que animaban ayer en un Reino de León casi vacío y con una afición local totalmente apática ya que su equipo no se jugaba nada. Con este respaldo, al Zamora no podía hacer otra cosa que ir a por la victoria decididamente y más cuando, en el minuto 7 llegaba al Reino de León la noticia de que el Valladolid Promesas se adelantaba en el marcador en su partido contra el Unionistas. La victoria zamorana, en ese momento, le clasificaba para el play off.

Y pudo llegar ya el gol rojiblanco a los diez minutos en un centro de Carlos Ramos al que Coscia no llegó de milagro casi bajo palos. El Zamora presionaba muy arriba y la Cultural no daba imagen del equipo bien organizado que visitó el Ruta de la Plata tres semanas antes.

El partido entró en una tónica de centrocampismo y ninguno de los equipos lograba trenzar juego de ataque con peligro. A ello contriuía, sin duda, el tiempo desapacible que reinaba en León ayer. Pero el Zamora era el que seguía llevando la iniciativa y, afortunadamente, de Valladolid no llegaban nuevas noticias. Perero lo intentó con una vaselina desde cerca pero el balón salió fuera por muy poco. Y como había problemas para llegar con el balón jugado, Dani lo intentaba desde lejos para que el portero Samuel rechazase a dos manos y en la acción siguiente, de nuevo el zurdo zamorano probaba al guardameta leonés que no lograba atrapar el balón aunque un defensa estuvo atento.

El duelo era rojiblanco como demostraba Menéndez con un gran centro que Coscia no llegó a rematar de milagro. Fue una ocasión clara que despertó a la Cultural que probó con un lanzamiento de Alvaro Juan que salió rozando la escuadra y una internada de Héctor que rechazó Jon Villanueva en una acertada salida con el pie. Eran los mejores minutos de la Cultural los del final de la primera parte, algo que quedó patente cuando Alvaro de Juan también probaba con un tiro desde la frontal algo desviado, pero el delantero leonés volvió a intentarlo y se adelantó a la defensa para marcar el 1-0 en el minuto 43 que dejó todavía más helado el fondo zamorano.

La afición rojiblanca recibió a su equipo tras el descanso al grito de “¡Sí se puede! ¡Sí se puede!” y los once jugadores se conjuraron apiñados en el centro del campo para poner remedio a la situación que se había complicado aunque el milagro del play off seguía a su alcance.

Bajo una espesa lluvia comenzó la segunda parte con un ataque leonés en el que Jon Villanueva le sacó una buena mano a un disparo de Alvaro Juan que iba a la escuadra. Fue el aviso del segundo gol que llegó en un desmarque por el centro de Montes Arce que disparó desde la media luna lejos del alcance del portero zamorano para marcar el 2-0. La Cultural volvía a demostrar su calidad individual.

Ni un minuto tardó en reaccionar el Zamora y aquí estuvo la clave del partido. Fue Coscia el que recibió al borde del área y ejecutó un disparo pegado al poste al que tampoco llegó Samuel. El Zamora volvía a cobrar vida en la lucha por el play off y tanta porque, en solo cinco minutos, llegaba la escapada de Perero que disparó y el rechace lo remataba a placer Escudero para empatar de nuevo el partido.

El equipo rojiblanco se vino arriba y siguió acosando la portería de una Cultural que no daba crédito a la reacción zamorana y cuyo entrenador comenzaba a mover el banquillo no se sabe muy bien con qué intenciones.

Ya sólo había un equipo sobre el terreno de juego, un Zamora que acosaba y acosaba pero el balón no quería entrar. Escudero se escapó por enésima vez y el balón en su centro ni entró en la portería, ni Coscia llegó a tocarlo.

Las fuerzas en el Zamora ya escaseaban pero nadie se arrugaba en busca del gol tan necesario. Menéndez estuvo a punto de lograrlo con un gran disparo que rozó el larguero, Coscia recibió en el punto de penalti pero su remate a la media vuelta no quiso entrar.

Mientras tanto, el Valladolid B sentenciaba con el 2-0 aunque Unionistas recortó pronto distancias con el 2-1.

Pero tenía que llegar y llegó. En el siguiente ataque zamorano, con el tiempo prácticamente finalizado, fue Escudero el que se internó por la izquierda, su disparo rechazó en un defensa y Piña envió al fondo de la red el gol que daba el play off al Zamora, un play off cuyos emparejamientos se conocerán hoy mismo en el sorteo que se celebrará por la mañana en Badajoz.