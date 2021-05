David Movilla ha sido el gran director de este Zamora CF que ha alcanzado ya lo que nadie podría haber imaginado al comienzo de la temporada. El míster rojiblanco se mostró emocionado tras el partido y reconoció sentir “mucha felicidad, mucha alegría por estos chicos, primero, por el espíritu que tienen y cómo afrontan las adversidades y las dificultades. Hoy ha sido un ejemplo más. Muy agradecido también a la gente que nos ha dado su aliento cuando las cosas se habían puesto muy complicadas”. E insistió en que “lo que tiene este equipo es que no deja de creer y hoy se reafirma una frase que hemos repetido dentro del vestuario: no vivimos a la altura de nuestras capacidades, lo hacemos a la altura de nuestras creencias y este equipo cree. Se me acaban las palabras para agradecer, para definir lo que hacen estos chicos cada semana”.

El entrenador del Zamora CF dejó claro que “no veníamos a demostrar nada en ese sentido” contestando a una pregunta sobre si el dinero no lo es todo en el fútbol. “El fútbol ha tenido y tendrá siempre equipos que se revelan, que por circunstancias no dan lo que se espera de ellos, pero hoy me preocupa bien poco eso, me preocupa lo que este equipo honra cada día, esos valores que tiene y cómo los afronta en la adversidad. Hemos verbalizado en el descanso que se podía dar la circunstancia de que la Cultural metiera el 2-0 y la verdad es que la respuesta del equipo ha sido magnífica. Yo lo que quiero es poner en valor lo que hacen estos chicos porque son muchas las alegrías que le están dando a este club, a esta ciudad y a esta provincia. Ojalá se les reconozca como se debe porque me faltan palabras para definir todos los valores que honran estos chavales cada día”.

Respecto al futuro, David Movilla insistió en que “no pretendemos llegar a ningún lado, pretendemos seguir disfrutando de esto. Hemos venido aquí a disfrutar de este partido, en este escenario, contra este rival, ante nuestra gente, y la verdad es que ese está siendo el camino nuestro desde cada día. Pretendemos honrar nuestros valores. A veces queremos llegar a los sitios dejando de ser lo que somos y nosotros pretendemos ser nosotros mismos y hoy nos hemos podido quitar esa espina que teníamos desde el Helmántico o desde el Plantío de llegar al vestuario orgullosos de ser nosotros mismos, independientemente del resultado. El techo de este equipo lo desconozco pero lo que tengo muy claro es que vamos a llegar al máximo que podamos, pero más claro aún que vamos a seguir disfrutando de este camino”. Y Movilla se lamentó, sin embargo, porque “teníamos pensado celebrar la boda de María y Jose -empleados del club- el próximo sábado y tendremos que aplazarla una semana. Igual así nos da tiempo a hacerles una despedida como corresponde ahora que ya no hay estado de alarma”.

Entre las bajas del equipo figura la del jugador leonés Raúl Vallejo sobre el que Movilla explicó que “hoy hemos jugado todos, y Raúl ha jugado también este partido pese a la lesión. También lo han jugado Coque, Juanan, Adri, Astray, Abel... Lo bueno que tiene este equipo es que no sólo juegan los que están en el campo, juegan también los de fuera. Sobre Vallejo, me siento muy orgulloso de él, sé que le encantaría haber estado en el campo y más en este escenario. Lástima de estas lesiones que nos están mermando, pero lo que no mata a este equipo, le hace más fuerte y, por el momento, no nos han podido matar”.

Respecto a la actitud de la Cultural Leonesa, Movilla cree que “ha honrado a la competición, ha ido a por el partido. En los primeros 40 minutos hemos sido superiores a la Cultural, sentíamos que el partido estaba más cerca de lo que queríamos. Pero se ha visto la calidad que tienen y desde el minuto 40, al descanso, han cogido ellos el tono, han sido superiores, y en solo cinco minutos han creado tres ocasiones y nos han metido un gol. Eso define la calidad que tienen. Ellos han honrado la categoría y no esperábamos menos. El Zamora ha sido superior porque ha tenido el espíritu que siempre tiene y si hoy hubiésemos escrito un guión, no nos hubiera salido tan bien”.

Movilla, contestanto a preguntas de la prensa leonesa, reconoció que César Villafañe también tiene parte de culpa en lo conseguido por el Zamora: “Desde que llegó el Grupo Vivir, el club iba a desaparecer y la llegada de Víctor y Alfredo, y en la dirección deportiva, César, han sido los máximos responsables de esto. Yo les estoy muy agradecido de que entonces creyeran en mi”, concluyó el entrenador del Zamora.

Ramón González debutó en el banquillo de la Leonesa y reconoció que su equipo “tenía hoy la cabeza muy frágil” y que el partido le servirá “para aprender, ver y observar y a partir de ahí, tomar las decisiones que haya que tomar”. El técnico leonés aseguró que “todavía no hemos hablado jugador por jugador para la próxima temporada. Hay mucha ilusión, es muy bonito lo que se presenta por delante e iremos a por ello”. Y dijo que “los jugadores han estado más liberados y ninguno se ha intentado borrar del partido de hoy”.