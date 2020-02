Última semana para unirse a la familia rojiblanca

Bajo el lema: "Si aún no tienes tu carnet de socio del Zamora CF, ¡todavía estás a tiempo!", el club rojiblanco lanza la última oportunidad de sumarse a la hinchada del club del Duero en esta temporada. Los interesados tienen solo una semana para tramitar la documentación ya que el plazo finaliza el próximo sábado 29 de febrero. Los aficionados que no residan en Zamora o deseen hacer la gestión de dar de alta el carnet de socio o abonado (no simpatizante) podrán hacerlo a través de la página web facilitada: zamoracf.acyti.com.

Si la persona ya es socia o abonada deberá acceder con su clave y contraseña. En caso de no recordarla, deberán mandar un correo a oficinas@zamoracf.es para solicitarla.

Si se tramita nueva alta, deberá registrase con los pasos que marca la página web.

- Infantil, carnet gratis hasta los 12 años. La entrada al campo, los días de partido sin carnet, será de un euro.

- Grada Joven, hasta 21 años.

- Es imprescindible presentar el DNI para obtener el carnet

Los precios marcados son para los socios de 80 euros en Tribuna; 60 euros en Preferencia; 35 en los fondos y 25 euros en la Grada Joven, e incluye todos los encuentros de Liga y Play-off. Los precios de los abonados son de 75 euros Tribuna; 50 en Preferencia; 30 en Fondos y 25 para la Grada Joven. El carné de simpatizante supone un desembolso de 10 euros y conlleva un descuento del 50 por ciento en las entradas, mientras que el carné Infantil para menores de 12 años les permite entrar gratis.