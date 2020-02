Unai Mendikote: "En este equipo, todos vamos a una"

El jugador del Innova Chef Unai Mendikote señaló ayer en rueda de prensa que el equipo debe mantener la dinámica que le ha hecho conseguir la clasificación para la fase de ascenso, "ir al máximo contra Morón, ser consicentes de que ellos se están jugando la clasificación y no va a ser un partido fácil, pero al final no es algo que dependa de nosotros y vamos a ir al máximo para llevarnos la victoria".

El alapívot vasco reconoce que "he estado en diferentes equipos pero este año me da la sensación de que todos vamos a una, todos aportamos, todos sabemos nuestro rol, todos queremos el mismo objetivo y personalmente, estoy contento, más que por el rendimiento individual, por el rendimiento colectivo que estamos teniendo. Es una cadena, todo viene relacionado, y no estoy jugando bien únicamente por mi, creo que los compañeros también están haciendo su trabajo y eso facilita a los demás estar más acertados y tener tiros más abiertos", el alapívot del Innofa Chef no duda que cuando está en la cancha "voy al cien por cien porque quiero ayudar a ganar al equipo y eso es algo que me caracteriza, dejarme el alma en la cancha".

A su juicio, el equipo rojiblanco basa su poder en que "no dependemos de uno o dos jugadores como ocurre en la mayoría de casos de LEB Plata. Ahora que afrontamos la fase de ascenso nos encontraremos con equipos con mucho presupuesto y a lo mejor el compromiso de los jugadores con el club no es tanto como el que tenemos aquí. Desde el primer día, nosotros nos comprometimos a ir al máximo y eso al final se ve reflejado en cada partido y hace que nos sintamos arropados entre nosotros y podamos rentir al máximo".

Respecto a los rivales que van a llegar ahora desde el grupo Este, Mendikote analiza que "hasta que no te enfrentes con ellos ves jugador a jugador, y son unas plantillas con mucha experiencia, con mucho talento. mucho físico, pero nosotros podemos jugar con el factor de que más o menos ya hemos cumplido nuestro objetivo y no tenemos esa presión de cada fin de semana tener que ganar para estar en puestos de ascenso. Ellos, en cambio, pueden tener el efecto contrario de ir a un partido en el que se lo juegan todo y que las cosas no salgan como ellos quieren, y cuando te creas unas espectativas altas y las cosas no salen de la manera que quieres eso puede influir en contra de ti". Aparte de ello, Mendikote recalca que "tenemos buen equipo, no veo tanta superioridad de ellos. Nosotros vamos a competir y a entrenar duro para estar a su nivel".

Por su parte, Saulo Hernández recalcó que "la fase de ascenso comienza contra Morón" en el último partido de la liguilla inicial que finaliza mañana en el Angel Nieto. "Parece que no nos jugamos nada contra Morón, pero no es así, parece que hemos ganado a Navarra y que somos muy buenos porque llevamos cuatro victorias seguidas. Pero la realidad es que Morón viene en la sexta posición y si gana aquí estará en la fase de ascenso. Pero si Morón entra, nosotros solo tendremos dos victorias en la segunda fase, pero si pierde, podemos tener tres o cuatro. Creo que no se le está dando la importancia que tiene a este partido porque la fase de ascenso empieza este sábado".