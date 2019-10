Dalmau: "En Sarriá tenemos que hacer las cosas muy bien"

El jugador del Rutas del Vino BM Zamora Dalmau Huix señaló ayer en rueda de prensa respecto a la victoria en Copa del Rey ante Sagunto que "cualquier partido que se gana supone una inyección de moral. Llevábamos varias semanas compitiendo bien pero nos faltaban los resultados, rompimos esa racha contra Bordils y en la Copa ganamos a Puerto Sagunto haciendo un muy buen partido y seguro que va a ser muy positivo para nosotros".

Respecto al desgaste que puede suponer jugar dos partidos tan seguidos con un largo desplazamiento hasta Barcelona para jugar con el Sarriá, Dalmau añadió que "el partido de Copa fue más plácido de lo que se esperaba, hubo muchas rotaciones, jugaron los juveniles muchos minutos y no nos perjudicó tanto como se esperaba, y el viaje va a ser duro pero como todos los de la Liga".

El jugador catalán asegura sentirse "cada vez mejor" a título personal esta temporada: "Desde que llegué en agosto me he sentido bien sobre todo después de la lesión, aunque me faltaba plasmarlo en la pista. Cada vez tengo más confianza".

El jugador del Rutas del Vino cree muy positivo que se rompiese las tres derrotas en Liga el pasado sábado contra Bordils: "Ha sido positivo sacarnos esa presión, sobre todo por el resultado, no por el juego porque estamos jugando bien, compitiendo bien aunque pesaba un poco esa presión. Ganamos y jugando un buen partido aquí en casa".

Respecto al partido de mañana en Sarriá, Dalmau señaló que "va a ser muy difícil ganar y más si sumas las bajas que tenemos. Es una pista muy caliente, que aprieta mucho y ellos se vienen arriba con su gente, pero vamos a ir allí a competir y a ganar". Para ello, Dalmau asegura que "tenemos que hacer muchas cosas bien, tenemos que jugar muy serios y no cometer errores porque si les damos balones fáciles para que puedan correr, si lanzamos precipitadamente, ellos sacan parciales, corren mucho y cuando te meten un parcial en contra es muy difícil remontarlo porque el público y los jugadores se vienen arriba".

Por su parte, el entrenador del BM Zamora, Leon Alvarez define al Sarriá como un "equipo complejo, con el juego típico catalán, son muy rápidos, muy jugoncetes, muy fintadores en el uno contra uno, tienen buen lanzamiento exterior y juegan bien con pivote. Es un juego vistoso y se aprovechan de los errores, y de competir en casa. Tiene muchas rotaciones, es un equipo joven y alegre que está compitiendo bien en este inicio de Liga".

Las numerosas bajas en las filas del equipo zamorano serán un duro lastre: "El partido de Copa era para probar rotaciones pensando en el partido del sábado, tenemos las bajas de los dos argentinos, más los dos lesionados. Necesitamos que los jugadores estén al cien por cien en los minutos que estén en el campo. El objetivo tiene que ser jugar muy serios, y para ello tenemos que correr, defender, hacer nuestro partido. Si vamos a ser más lentos o a jugar de otra manera vamos a sufrir mucho", añadió el técnico del Rutas del Vino.