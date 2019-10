"Cada día es más difícil hacer la lista o el once"

David Movilla, técnico del Zamora CF, no dudó en afirmar ayer que su equipo gozó ante el Mirandés B de una "productividad acorde a las ocasiones generadas" y que jugó un buen partido "en la idea de lo que se esperaba" frente al Mirandés B. Eso sí, no dudó en señalar que pese al 4-0 tanto él como su equipo no están dispuestos a equivocarse. "Somos de Tercera, nadie nos va a confundir", dijo, recordando todo lo que queda de liga por delante.

Movilla consideró tras el choque que su equipo hizo "Un buen partido". "Hemos llevado el peso del partido, creado juego y ocasiones que materializamos de forma más acorde a lo producido que ante el Becerril", indicó el vasco, destacando también el papel de su defensa: "Además de meter cuatro goles, el rival no tiró a puerta hasta el minuto 82 y fue desde veinte metros. Hemos neutralizado los tres o cuatro jugadores de más peligro que tenían".

Para el entrenador rojiblanco, el haber hecho semejante papel toma más valor teniendo en cuenta que "esta fue una semana de mucho trabajo y las piernas no estaban tan frescas como otras veces" en su equipo, que "respondió bien" y demostró "esta preparado" con independencia de los cambios que realizó en su alineación. "Todos los jugadores entrenan muy bien y cada día es más difícil hacer el once o la convocatoria", confesó, apostillando: "Hoy entendíamos que, por las capacidades del rival, estos eran los jugadores más adecuados. Guille ha arrasado por su banda, Rasines ha estado tremendo... la idea de partido que teníamos planteada se cumplió y los jugadores hicieron lo que saben, pueden y es necesario para ganar".

En ese plan de partido, Movilla destacó que sus jugadores "supieron leer la forma correcta de atacar", si bien esta podría haber dado lugar a un duelo de ida y vuelta que, como ya avisó, podía ser peligroso. Un dilema táctico que explicó señalando: "No queríamos correr hacia atrás, estando pendientes de sus jugadores descolgados pero, a nivel ofensivo, ellos encimaban mucho y dejaban hueco en sus laterales. Allí estuvo el espacio y lo atacamos siendo verticales, que no directos, para dominar el duelo". Un partido que deja buenas sensaciones en los rojiblancos pero que no altera la prudencia de Movilla o su grupo: "Estamos en Tercera hasta junio. No podemos confundirnos, si no afrontamos los partidos con humildad, rigor y exigencia vendrán mal dadas. Somos de Tercera y queremos ganarnos el derecho de subir de categoría corriendo y jugando mejor que el rival todas las semanas".