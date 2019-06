Djokovic se queja de la organización

El serbio Novak Djokovic no puso paños calientes a su eliminación en semifinales de Roland Garros y atribuyó todo el mérito al austríaco Dominic Thiem, pero aseguró que las condiciones meteorológicas, con mucho viento, le impidieron hacer su mejor tenis. "Cuando juegas en un huracán, es difícil hacer tu mejor tenis. Son algunas de las peores condiciones que he conocido en mi carrera", dijo el número uno del mundo. El serbio reconoció que había pedido la suspensión del partido la víspera a causa del viento, pero que le dijeron que "no hay un reglamento específico". "Me dijeron que solo se suspende si hay objetos que vuelan hasta la pista. No sabía que un paraguas no es un objeto", afirmó Djokovic.