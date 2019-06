Las estrellas mundiales vuelven a visitar Zamora en la Gira Megacracks

Ricardinho, Gadeia y Pola están considerados, hoy por hoy, como los tres mejores jugadores de fútbol sala del planeta. Tres grandes estrellas mundiales que el próximo martes 11 de junio aterrizarán en Zamora con motivo de la Gira Megacracks, una iniciativa de promoción deportiva con el Inter Movistar FS como protagonista que visitará ese día el Ángel Nieto.

No es la primera vez que la escuadra madrileña hace las delicias de los jóvenes zamoranos con una jornada lúdica destinada a fomentar la integración de los niños en el deporte. De hecho, esta será la cuarta vez que la Gira Megacracks haga parada en la capital del Duero. Una ocasión que, por repetida, no deja de ser especial, como bien indicó ayer el concejal de Deportes Manuel Alesander Alonso al afirmar que se trata "de un evento importante para la promoción deportiva pues no siempre se disfruta en Zamora de estrellas de la talla de los que vienen con Inter Movistar". Además, en esta ocasión tomarán parte de la jornada deportiva los campeones del FEAFES Zamora, invitados expresamente junto a Asprosub Zamora y a los niños de 6 a 12 años de los centros escolares Santísima Trinidad, Medalla Milagrosa, Divina Providencia, José Galera y Juan XXIII, a los que por rotación les tocará este año disfrutar de la cita.

La Gira Megacracks hará su parada en el Ángel Nieto el próximo martes, estando previsto que la iniciativa de comienzo alrededor de las 11.15, una vez que los jugadores hayan llegado al pabellón y se hayan cambiado tras acudir a Zamora en tren. La jornada, lúdica y con el fútbol sala como medio para fomentar la integración deportiva entre los jóvenes participantes, tendrá su final sobre las 13.00 horas, estando previsto el típico momento en el que los más pequeños busquen el autógrafo o la foto con sus ídolos deportivos. Estrellas de relumbrón entre las que destaca Ricardinho, el mago portugués, pero entre los que también se encuentran un buen puñado de internacionales españoles y brasileños.