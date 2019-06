David Álvarez: "Son partidos cerrados y tuvieron la suerte del gol en propia"

David Alvarez explicó al finar del partido en El Mazo que el Zamora CF "sabía que los play off son partidos cerrados y ellos han tenido la suerte de ganar con un gol en propia puerta. No voy a decir nada porque no es momento de hablar. Ellos tuvieron sus fases, pudieron rematar cuando nos volcamos al ataque a por el gol. Hay que recuperarse, nos quedan cuatro partidos y tenemos que pensar primero en la primera eliminatoria y luego en la segunda. Ahora mismo, lo fundamental es recuperar la cabeza, no el cuerpo".

A juicio del delantero zamorano, el Haro fue "un equipo muy duro" y la "hierba sintética les beneficiaba porque provocaba un fútbol lento". "Ahora a comenzar a pensar en lo que nos toque en el sorteo y trabajar para pasar la eliminatoria", concluyó.