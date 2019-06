Sánchez: "Tenemos aún una posibilidad"

A pesar de acabar notablemente contrariado tras la derrota de su equipos en el encuentro disputado el pasado sábado frente al Unión África Ceutí, Chema Sánchez tiene claro que el Desguaces Casquero tiene "aún una posibilidad" de alcanzar la Segunda División. Una ocasión que pasa por lograr remontar el 6-3 del partido de ida con el apoyo de la afición benaventana en La Rosaleda.

Sánchez señaló al término del primer encuentro del play-off a Segunda División que el 6-3 final en territorio ceutí no le pareció "un resultado justo" para lo visto en el terreno de juego. "Creo que no merecimos ese marcador", indicó, añadiendo: "Pero tenemos que sacar lo positivo de este encuentro y me quedo con la reacción del equipo para empatar el duelo a dos, momento en el que tuvimos también oportunidad de hacer algún gol más".

El entrenador del Desguaces Casquero achacó el mal resultado del duelo de ida a la "falta de acierto" que tuvieron sus hombres tras el descanso. "En la segunda mitad intentamos dar un paso adelante y tuvimos nuestras oportunidades pero, al final, no acertamos y tampoco acabó por llegar la sexta falta del África Ceutí", comentó.

Pero, a pesar del marcador y del hecho de haber desaprovechado alguna ocasión clara, el técnico blanquiazul confía en los suyos para dar la vuelta a la eliminatoria. Así lo indicó al afirmar que, en Ceuta, su plantilla fue "un equipo competitivo" y que "en La Rosaleda aún se tendrá una oportunidad" para conseguir el ascenso.

Por su parte, el técnico del Unión África Ceutí Rachid Ahmed señaló tras el choque sentirse satisfecho por el 6-3 ya que permite a los suyos "ir con un buen resultado a Benavente", si bien desconfía del gran potencial de un Desguaces Casquero que "en su pista será un rival muy complicado" de batir y capaz de recuperar la diferencia pues, "remontadas más complicadas se han visto" en el mundo del fútbol sala.