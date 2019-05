David Movilla: "El Haro es un equipo con un potencial similar al nuestro"

David Movilla, técnico del Zamora CF, atendió esta tarde a los medios en la nueva tienda del Zamora CF sita en la Plaza de Castilla y León para indicar que el Haro Deportivo es un rival más peligroso de lo que se podría pensar y que "es un equipo de nivel similar" al de los rojiblancos por lo que "la eliminatoria estará abierta hasta el minuto final del partido de vuelta".

El técnico señaló que si bien "todas las semanas están siendo apasionantes", esta "resulta más ilusionante" porque se está ya al final de la competición. Un hecho que no ha alterado el plan de trabajo habitual de los rojiblancos. "No hemos cambiado hábito alguno. Hemos trabajado en el campo y con ciertas dinámicas encaminadas a la competición como en otras semanas. No hemos hecho nada fuera de lo común", afirmaba Movilla que afirmó "haber podido ver al rival esta temporada" aunque no sea "el adversario del que más información se manejaba".

Sobre su adversario el domingo, el Haro Deportivo, David Movilla afirmó que "es un equipo de nivel similar al Zamora CF", destacando sus números. "Si bien se nos ha llenado la boca y el ego de todos los récords conseguidos en goles y puntos esta temporada, hay que tener en cuenta que nos enfrentamos a un equipo que ha marcado más goles que nosotros, ha encajado menos goles que nosotros y ha sumado más puntos que nosotros. Cifras que ha logrado en un grupo donde la competitividad es muy alta". Cifras que le lleva a pensar que "cuenta con un potencial semejante" al del Zamora CF y que la eliminatoria por el ascenso "se va a decidir en casa del Haro".

Según explicó Movilla a los medios, esos datos llevan al Zamora CF a "un nivel de alerta importante" y a encarar la eliminatoria "con mucha humildad". Un factor que le llevó a recordar lo ocurrido hace años frente a Mancha Real o Mutilvera cuando el Zamora "partía como teórico favorito". "El mayor enemigo que puede tener un equipo es su propia mentalidad", indicó, afirmando que de todos los partidos que ha visto este año de 17 comunidades diferentes, el Grupo VIII no era "de los diez más competitivos" del país y que dicha realidad debe tenerse en cuenta para no subestimar al Haro Deportivo.

En cuanto a las características del conjunto de Aitor Calle, entrenador con el que Movilla tuvo "la ocasión de intercambiar unas palabras antes de llegar a Zamora", el entrenador rojiblanco afirmó que es una escuadra que "genera mucho" en ataque. "Salvo en dos jornadas, incluyendo la primera en la que empató a cero, ha metido gol en todas. Eso invita a pensar que es un equipo que tiene muchas opciones de marcar gol en el Ruta de la Plata, puesto que ha visto puerta en 36 de 38 partidos. Además, se ha puesto por delante en el marcador en 33 de los encuentros que ha disputado, por lo que se deduce que es un equipo con gran presencia en área rival y que ataca de forma directa y eficaz", relató el entrenador, afirmando de nuevo que "eso dejará la eliminatoria abierta hasta el final". Un cruce por el ascenso en el que habrá una complejidad más pues, en palabras del técnico vasco, "el Haro Deportivo no se parece a ningún equipo del Grupo VIII" y eso llevará al Zamora CF a "desarrollar situaciones de juego de mantera diferente y atender con cuidado a características rivales de forma diferente a la habitual".

Por último, Movilla aclaró que no descarta ni a Iago a Sergio García para el choque del domingo ya que "los servicios médicos del Zamora CF ya han hecho milagros en otras ocasiones" y que para esa cita espera que el aficionado se vuelque con la escuadra rojiblanca. " Somos campeones gracias a nuestra gente, por su apoyo en partidos como ante la Arandina o la Segoviana. Necesitamos un ambiente similar. No importa el número, importa que quien acuda venga a jugar el partido al Ruta de la Plata y dispuesta a transmitir entusiasmo al equipo desde el minuto uno para llevar en volandas a los suyos".